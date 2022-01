“Costretta ad operarmi”. UeD, l’ex tronista di nuovo sotto i ferri: è il quinto intervento chirurgico

Nei giorni scorsi l’ex tronista di Uomini e Donne si era fatta vedere mentre era in attesa in ospedale con addosso un camice. Poi era sparita sui social facendo preoccupare tutti. Ora, a distanze di poche ore, è tornata in video raccontando cosa è successo ed il motivo della sua prolungata assenza. Certo è che per l’ex tronista il 2022 non è iniziato nel migliore dei modi sulla scia dell’anno chiuso da poco. “È stato, per me, un anno forte, di gioie forti e dolori forti”, scriveva poche settimane fa. E ancora.



“Vi dedico questo: Resistere al dolore, alle ingiustizie, ai pregiudizi, alle mode, a tutta la cattiveria, alla voglia di arrendersi, resistere e lottare. Non abbandonate MAI la vostra battaglia, non scoraggiatevi, perché ognuno di noi avrà la propria occasione, ognuno di noi avrà il suo riscatto, ma nessuno può lottare per voi se non voi stessi. Vi auguro di trasformare ogni cosa brutta in un’occasione per stravolgere tutto, creare caos e andare dritti verso la vostra felicità”. Lei è l’ex tronista Samantha Curcio.



Samantha Curcio uscita dallo studio con Alessio Cennicola, la storia con il quale si era bruscamente interrotta a luglio. “Sono le 5 del mattino, dell’undicesima notte in cui non riesco a dormire per l’angoscia che mi divora […]. Non riesco a stare in una relazione dove manca il bacio del buongiorno e quello della buonanotte”.







E ancora: “Non riesco a stare in una relazione dove manca il dialogo, in cui non ci sono abbracci o attenzioni di nessun natura”. Un passato doloroso a cui lascia spazio un doloroso, per altri versi, presente. Samantha Curcio si è sottoposta a un intervento chirurgico al seno in questi giorni. Aveva già spiegato che si è trattato di un intervento abbastanza delicato e che tutto era andato per il meglio.



Samantha Curcio ha spiegato che la causa è una malformazione al seno: “Avevo una malformazione al seno e problemi causati da interventi precedenti nati proprio per sistemare la malformazione. Questo è stato il quinto (e spero ultimo) intervento”. Quindi l’ex tronista ha aggiunto che nei prossimi giorni sarà in diretta su Instagram con il medico che l’ha operata per parlare di quanto le è successo.