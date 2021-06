Samantha Curcio ha terminato la sua esperienza dopo aver scelto Alessio Ceniccola. Un percorso non sena insidie portato a termine anche grazie a Maria De Filippi. Il primo pensiero dopo la scelta è stato infatti per lei. “Maria a telecamere spente è una donna umilissima, gentilissima, tranquillissima, è brava, è una mamma, dico davvero. Quando ho fatto il colloquio con lei è stata una madre, molto simpatica, umile, allegra. Mi faceva tante battute, è stato bello. Nei corridoi si fermava a parlare. Quindi se dovessi usare tre aggettivi per lei direi: umile, dolce e oggettiva”.



Anche quell’atteggiamento l’ha aiutata a superare qualche difficoltà iniziale: “La prima puntata non realizzavo. Rivedendo la prima puntata mi sono rivista e non mi sembravo io. Zero portamento, è stato molto strano. In studio avevo tanta ansia, tachicardia, ero in tensione. Inizialmente ero a disagio. Non c’è un manuale per fare la tronista perfetta. Poi mi sono detta ‘sono una ragazza normale e merito l’amore’. Mi sono sentita inadeguata, però poi sapevo di essere una persona onesta e mi rincuoravo e mi davo forza”. Ha confessato Samantha Curcio.



Poi ha rivelato di aver affrontato il giorno della scelta con grande ansia. Prima di entrare in studio con il pavimento dello studio già disseminato dai petali della scelta – la tronista avrebbe pensato di chiedere il supporto di un medico: “Prima della scelta stavo per far chiamare il medico. Giuro, non sto scherzando, sono seria. Non mi sentivo bene, volevo un medico e desideravo andare via”.







Quindi ha rivelato che c’erano oltre 80 corteggiatori pronti per lei. L’ex tronista ha risposto a chi le aveva chiesto per quale motivo fossero stati pochi gli aspiranti fidanzati arrivati per lei in studio. “Io vedevo i provini insieme alla redazione Non li facevo scendere perché non volevo perdere tempo. O mi piacevano o no, non volevo davvero allungare il brodo”, ha spiegato Samantha Curcio.



Oggi Samantha Curcio e Alessio Cennicola hanno rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo. “È pigro e disordinato…In compenso però è sempre allegro, anche davanti ai problemi riesce a sdrammatizzare… – ha spiegato Samantha Curcio – Non abbiamo l’ansia di bruciare le tappe…Al momento non sentiamo il bisogno di andare di fretta…Abbiamo paura di soffocarci…”. E anche Alessio Ceniccola ha rivelato di pensarla allo stesso modo asserendo di credere che le cose debbano venire in modo naturale: “Non ci siamo posti una data o un obiettivo…”