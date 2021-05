Purtroppo per il pubblico la data segnata sul calendario è arrivata: nella giornata di venerdì 28 maggio è infatti andata in onda l’ultima puntata della stagione televisiva di ‘Uomini e Donne’. Ora il dating show di Maria De Filippi si prende una lunga pausa per l’arrivo dell’estate e dà appuntamento al prossimo mese di settembre. Per l’atto conclusivo della trasmissione non poteva che essere protagonista assoluta l’opinionista Tina Cipollari, che si è letteralmente scatenata nelle fasi finali della puntata.

Qualche giorno fa ha attaccato Gemma Galgani: “Era l’amante del titolare del teatro. Eri l’amante Gemma, le notizie non me le invento io. Sul web ci sarà qualcuno, non viene da Marte; c’è gente che conosce la sua vita e il suo passato e scrive. Dicono anche che è una grande bugiarda perché dice di aver fatto la direttrice, ma non è vero. Conosco la direttrice del teatro, ti faccio vedere il messaggio che mi ha mandato e che ti riguarda. Gemma per anni si è inventata un ruolo che non le apparteneva”.

Al momento dei saluti Tina Cipollari ha innanzitutto detto grazie a tutti coloro che lavorano dietro le quinte di ‘Uomini e Donne’ e ai telespettatori, che hanno seguito con grande attenzione gli appuntamenti su Canale 5. Poi si è rivolta ad Armando Incarnato: “Grazie per averci fatto divertire anche quest’anno. E per aver creato tante storie emozionanti”. E poi: “Dico grazie anche alle tue lacrime Gemma, grazie all’eleganza e alla classe di Isabella e grazie anche alle lacrime di Ida Platano”. Successivamente l’apoteosi in studio.





Già con questi suoi ringraziamenti ha fatto divertire il pubblico in studio e da casa, ma poi ha dato il meglio di sé quando si è rivolta verso il cavaliere Biagio. Queste le parole di Tina Cipollari: “Volevo ringraziare anche Biagio: grazie Biagio, grazie per tutte le caz…e che hai raccontato”. Tutti hanno iniziato a ridere a crepapelle, compresa la padrona di casa Maria De Filippi. Non resta adesso che aspettare ancora qualche mese per rivedere all’opera dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori.

Nei giorni scorsi tanti telespettatori sui social hanno iniziato a pensare che Tina Cipollari e Gemma Galgani fingerebbero di litigare. Roberto Alessi avrebbe affermato di non cadere nel tranello delle illazioni: “Non ci credo…”, ma con dubbio lecito: “Fosse però vero…Possibile che siano così diaboliche? E’ possibile che noi per anni abbiamo abboccato?”.