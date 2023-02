Uomini e Donne, tegola per Roberta Di Padua: tornata in studio dopo la fine della storia con Riccardo Guarnieri (fresco di lite furiosa con Ida Platano e Alessandro) fatica a trovare l’amore. Succede nei giorni in cui il trono classico vive un momento particolarmente delicato con Federico prossimo alla scelta e lo sfogo clamoroso di Carola che minaccia di lasciare lo studio. Durissime le sue parole. “Devo venire qua per essere trattata così? Ho pensato che non sto più qui”.



“Ho un’idea su come voglio essere trattata dalla persona con cui voglio stare. Guarda adesso, dici che quello che faccio lo faccio per quello che leggo. Io non credo alle parole che dici. Quindi non voglio rimanere. Non mi piace come ti rivolgi a me. È l’arroganza, il tuo modo di fare. Io ti rispondo così quando tu fai così con me. Tu invece in base a come ti svegli la mattina tratti le persone. Evidentemente abbiamo una percezione diversa delle cose”.

Leggi anche: “Lui ti vuole bene”. Federico Nicotera, clamoroso spoiler sulla scelta a UeD: Maria se lo lascia sfuggire





Uomini e Donne, Roberta Di Padua rifiutata da Andrea



A far rientrare il caso ci aveva pensato Maria De Filippi. Maria che niente ha potuto davanti alla porta in faccia presa da Roberta Di Padua dal corteggiatore Andrea. Davanti alle insistenze della dama il corteggiatore chiarisce di essere interessato solo alla tronista e che vuole conoscere solo lei. Abbastanza per scatenare i commenti.



“Secondo me ce l’ha proprio nel sangue ci prova solo con gente già impegnata o comunque interessata ad altre ragazze io non ce la posso fare”, si legge. E ancora: “Scusate ma perché attaccate Roberta? È per colpa di donne come voi che ci stanno ancora diversità tra uomo e donna. Se lo fa un uomo è figo, se lo fa una donna è una poco di buono”.



“Ma tutto apposto? È per caso fidanzata Nicole con questo? Quando una donna ha le palle di esporsi viene sempre criticata o etichettata. Almeno lei ha coraggio da vendere, non come quello finte santarelline che poi sono le peggiori”. “Qui il problema non è tanto provarci con uno più giovane perché non scandalizza più nessuno e sono solo affari suoi la risposta che potrebbe ricevere, ma che dia “fastidio” diciamo ad un ragazzo che è lì per un’altra donna! Con cui è già uscito e stato bene tra l’altro… un po’ di rispetto ci vuole ed anche un po’ più di amor proprio!”.