Clamorose anticipazioni su Uomini e Donne, Roberta Di Padua abbandona lo studio con il cavaliere. Dopo tante sofferenza pare abbia trovato finalmente l’amore. La scelta è arrivata in maniera inaspettata, dopo le polemiche con Alessandro Vicinanza e l’addio tempoeraneo al programma. Un addio che non era stato indolore. Roberta aveva usato Instagram per ringraziare i fan per l’affetto che le avevano dimostrato: “Dico solo grazie”, scriveva in una Stories alla quale aveva aggiunto il brano “Vivere senza di te” di Rosario Miraggio.

Poi era arrivata la frecciata a Alessadro Vicinanza: “Non fidarti di chi usa le parole, contano i fatti”. Alessandro che non aveva dato l’esclusiva a Roberta. Alessandro, accusavano i fan, che aveva usato la chiacchiera per suscitare l’interesse di Roberta ma poi, alla prima difficoltà, era scappato. E Roberta, davanti a questi atteggiamenti, non aveva avuto altra scelta che quella di abbandonare lo studio. A questa versione non credeva Veronica Ursida.





Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Vicinanza escono insieme

Ex volto del programma e non proprio amica della Di Padua. Nel corso di un’intervista a Comingsoon.it Veronica aveva usato parole dure: “Con Ida Platano non abbiamo avuto grandi scontri all’inizio, anzi andavo spesso in sua difesa. Ultimamente però sono rimasta basita da alcuni suoi comportamenti. Con Roberta invece siamo state acerrime nemiche quando eravamo in trasmissione”.

“Non siamo mai andate d’accordo e penso che la situazione non potrà mai cambiare. Abbiamo caratteri e comportamenti completamente differenti. Con Alessandro è stato solo un flirt televisivo. Secondo me Roberta ha lasciato il parterre sperando che Maria le offrisse il trono”. Ma dalle anticipazioni sembra che questa versione sia stata clamorosamente smentita.

A quanto si apprende infatti Roberta lascerà lo studio con Alessandro Vicinanza dopo un ballo al centro dello studio ed un bacio a dir poco passionale. Due gesti che molti hanno interprato come: “Ho trovato l’amore, quello vero e con la A maiuscola”. A dare l’annuncio è stato l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni. Non appena la notizia si è diffusa i commenti sono fioccati. “Staremo a vedere quanto durerà”.