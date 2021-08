Il 13 settembre parte Uomini e Donne, il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi arrivato alla ventiseiesima edizione. Come nella scorsa edizione, anche quest’anno il Trono Classico e il Trono Over si alterneranno all’interno della stessa puntata; tronisti e le troniste conosceranno i loro corteggiatori e le loro corteggiatrici attraverso le esterne che verranno commentate in studio, mentre dame e cavalieri avranno modo di conoscersi in studio e fuori (lontani dalle telecamere).

Al termine del percorso, ogni tronista sceglierà un corteggiatore, o una corteggiatrice, che risponderà alla scelta con un sì o con un no. L’account di Uomini e Donne ha pubblicato il video di presentazione dell’ultimo tronista, Matteo Fioravanti, che siederà sul trono accanto a tre tra troniste e tronisti. Come era stato anticipato da Dagospia, per la prima volta, c’è una tronista che ha affrontato un percorso di transizione per cambiare sesso.

UeD, chi è il nuovo tronista: Matteo Fioravanti

Si tratta di Andrea Nicole, 29 anni, ci sarà anche Joele Milan, 26enne di Mirano, in provincia di Venezia e Roberta. Ma torniamo a Matteo Fioravanti. Il giovane si è presentato nel video svelando alcuni retroscena e curiosità sulla sua vita. “Ho 24 anni e provengo da Roma da una famiglia molto umile ma piena d’amore. Viviamo in casa popolare, – ha spiegato Matteo Fioravanti nel filmato di presentazione di Uomini e Donne – siamo sette in tutto, mamma, papà e cinque figli. In più Sydney, la cagnolona. Io sono il piccoletto di casa”.





“Per mamma e papà non è stato semplice crescere e mantenere 5 figli e anche se non avevamo le scarpe di marca non ci hanno mai fatto mancare nulla. Non mi vergogno a dire che ci sono stati momenti difficili nei quali erano le candele a illuminare casa. Ma papà con tanti sacrifici si è sempre rialzato rimboccandosi le maniche e per questo lo stimo tantissimo”.



Matteo Fioravanti ha parlato del rapporto che ha con la mamma, con cui ha un rapporto strettissimo, tanto da definirsi un vero e proprio mammone: “Ringrazio Dio per avere una famiglia come la mia. Sul mio corpo ho tatuati tutti i loro nomi. Sono un mammone, mamma è la mia vita, il mio punto debole. Quando vado a dormire le do sempre il bacio della buonanotte e i nostri durano molto poco”.