Altro colpo di scena a Uomini e Donne. Negli ultimi giorni la tensione all’interno dello studio del dating show si è alzata parecchio. Sopratutto Ida Platano e i suoi corteggiatori Mario e Pierpaolo sono stati protagonisti di continui capovolgimenti. Il comportamento della dama ha fatto indispettire entrambi e ad un certo punto Mario ha deciso di abbandonare il programma.

Ma c’è anche un’altra donna che sta conquistando l’attenzione del pubblico. Si tratta di Jessica Pittari che nelle scorse settimane era scesa per Mario. Recentemente la dama ha attirato su di sé anche l’interesse di Marcello Messina e Cristiano. Addirittura quest’ultimo avrebbe litigato con Giulia a causa sua. E non è finita qui. Jessica, infatti, ha accettato pure il numero di un altro cavaliere.

Jessica esce con Diego Tavani e Marcello Messina si infuria

Nella puntata di oggi, giovedì 18 aprile, in onda su Canale 5 alle 14:45 ne vedremo delle belle. Come detto Jessica Pittari ha attirato su di sé le attenzioni di diversi corteggiatori tra cui anche Diego Tavani dal quale ha accettato il numero. I due sono usciti insieme e sembra che l’appuntamento sia andato molto bene. Diverso, invece, l’esito dell’esterna con Marcello Messina.

In quest’ultimo caso la dama non si sarebbe divertita, tutt’altro. Così in studio inizia una discussione tra Jessica e Marcello nella quale si inserisce pure l’ex del cavaliere Jasna Amodei. La situazione si fa presto incandescente e Marcello ad un certo punto, piuttosto contrariato, decide di lasciare lo studio. Sarà un’uscita temporanea o definitiva?

Ovviamente in puntata verrà dato spazio anche alla frequentazione tra Ida Platano e Mario Cusitore. Dopo che la dama ha rincorso l’uomo fuori dallo studio e gli ha fatto cambiare idea, quest’ultimo ha confessato di essersi innamorato di lei. Ma l’intoppo è dietro l’angolo. Sullo speaker radiofonico arrivano altre segnalazioni e Ida, piena di dubbi, sembra essere sempre più intenzionata a lasciare UeD senza una scelta.

