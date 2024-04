Non è ancora finita l’esperienza sul trono che Ida Platano sembra pronta ad affrontare una nuova avventura televisiva. Secondo i ben informati presto la vedremo in uno dei programmi di punta della stagione estiva di Canale 5. Intanto, tra poche settimane, la dama dovrebbe arrivare ad una scelta. Scelta che sembra ancora lontana. Nei giorni scorsi la tronista ha parlato delle esterne ha ammesso che le si sono smosse delle cose con i gesti dei due, anche se Pierpaolo l’ha colpita di più.

Una confessione che ha deluso e non poco Mario, che ora inizia a chiedersi il motivo della sua presenza. Secondo Veronica Ursida, mai tenera con la dama bresciana, Ida avrebbe già deciso chi scegliere, starebbe solo aspettando il momento giusto. E non finisce qui, Ursida ha un’idea precisa di quello che succederà poi.





Uomini e Donne, Veronica Ursida: “Ida sceglierà Mario”

“Ha un piano preciso, scegliere Mario e partecipare a Temptation Island, e subito dopo si lasceranno”, ha dichiarato Veronica mettendo così in dubbio la credibilità della tronista e il fatto che sia realmente interessata alla ricerca di un uomo col quale intraprendere qualcosa di serio.Per Veronica, Ida si starebbe divertendo a fare la “Gemma di turno”.

La possibilità di vederla a Temptation Island sarebbe concreta. Qualche fan si spinge addirittura oltre: “Sono già tutti d’accordo, sicuro Ida ha già detto sì. Vedrete che andrà così”. La scelta di Ida arriverà, con molta probabilità, a fine maggio. Intanto, nei prossimi giorni, la programmazione di Uomini e Donne subirà delle modifiche.

Mediaset ha comunicato che nei giorni di giovedì 25 e di venerdì 26 aprile Uomini e Donne non andrà in onda, al suo posto un appuntamento speciale con la soap opera La Promessa, in onda eccezionalmente in versione extra-large. La decisione è stata presa per non disperdere il tesoretto che il programma di Maria De Filippi è in grado di garantire al scuderia Mediaset.