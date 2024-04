“Convivo da due anni con un cancro al cervello”. Annuncio choc via social della scrittrice di 54 anni ai suoi fan. La terribile notizia ha sconvolto tutti. L’autrice di famosissimi best seller venduti in tutto il mondo ha spiegato che non ha voluto rivelare prima la cosa per una questione di privacy, così da avere il tempo necessario per spiegare tutto ai suoi cinque figli. Sotto il suo post sono centinaia i messaggi di incoraggiamento e vicinanza arrivati dai suoi fan.

Nonostante la brutta notizia, l’attrice racconta che ha già subito a una operazione e sta seguendo una serie di trattamenti previsti in questo caso dai protocolli sanitari anti cancro. A questo punto dovrà sottoporsi a controlli periodici per monitorare l’evoluzione del malattia e sperare che questa non evolva.

L’annuncio choc della famosa scrittrice: “Ho un cancro al cervello”. Fan di tutto il mondo sconvolti

“Era da molto tempo che volevo condividere con voi un aggiornamento sulla salute – scrive l’autrice inglese Sophie Kinsella – e aspettavo la forza per farlo. Alla fine del 2022 mi è stato diagnosticato il glioblastoma, una forma di cancro al cervello aggressivo. Non l’ho condiviso prima perché volevo assicurarmi che i miei figli fossero in grado di ascoltare ed elaborare le notizie nella privacy e adattarsi alla nostra nuova normalità”.

“Sono stata sotto le cure dell’eccellente team dell’University College Hospital di Londra e ho subìto un intervento chirurgico con successo e successive radioterapia e chemioterapia, ancora in corso. Al momento tutto è stabile e mi sento generalmente molto bene, anche se sono molto stanca e la memoria è ancora peggiore di prima!. Sono così grata alla mia famiglia e agli amici più stretti che mi sono stati di incredibile supporto e ai meravigliosi medici e infermieri che mi hanno curata. Sono anche molto grata ai miei lettori per il costante sostegno. La meravigliosa risposta a ‘The Burnout’ (nuovo libro da lei pubblicato nel 2023, ndr.) mi ha davvero risollevata, in un momento difficile”.

To my dear readers and followers. I’ve wanted for a long time to share with you a health update and I’ve been waiting for the strength to do so.💛 pic.twitter.com/WJc5LF48rC — Sophie Kinsella (@KinsellaSophie) April 17, 2024

Kinsella è nata a Londra nel 1969. Nel 2000 è passata al cosiddetto genere letterario Chick lit e il suo primo successo internazionale è stato “The Secret Dreamworld of a Shopaholic”, il cui titolo nell’edizione in italiano è “I Love Shopping”. Fra il 2000 e il 2010 ha firmato altri nove romanzi, fra cui cinque sequel di “I love shopping”. Nel 2009 è uscito nelle sale cinematografiche il film “I Love Shopping”, tratto dai primi due libri della omonima saga, con Isla Fisher nel ruolo della protagonista.