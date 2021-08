“Ci siamo lasciati”. Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto di UeD, è finita: l’annuncio e i motivi dell’addio

Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto, dopo alcune indiscrezioni oggi arriva la conferma. Non è passato molto tempo da quando l’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe sollevato il dubbio su un periodo molto particolare: “Voglio stare un po’ per conto mio”.

Il messaggio di qualche settimana fa di Massimiliano Mollicone faceva pensare a una crisi di coppia. Infatti il suo annuncio proseguiva così: “Voglio tornare ad avere un po’ di tranquillità, perché voi non sapete cosa sto passando, cosa ho passato e cosa probabilmente passerò”.

Sono bastate poche parole per fare cadere nel panico i fan, che hanno subito pensato alla possibilità che di mezzo ci fosse proprio il rapporto con la fidanzata Vanessa. Ma quel messaggio si riferiva alla volontà di Mollicone di allontanarsi per un po’ dal mondo dei social. Pericolo scampato? Decisamente no.





Solo oggi arriverebbe la conferma di una rottura effettiva tra i due. Ad annunciarlo Massimiliano, che riprende parola e confessa: “Io e Vanessa ci siamo lasciati perché la coppia non era più felice. Tra noi non c’era più felicità. E’ troppo facile mostrarsi felici su Instagram quando poi ci sono problemi. Noi siamo ragazzi normali: le coppie nascono, crescono e possono finire”.

“E’ stato un rapporto bellissimo e la maggior parte delle volte ridevamo e scherzavamo, ma non è andata bene. La fine di una relazione non è mai bella. Dopo il primo grandissimo feeling iniziale, non ci siamo più trovati e tutto è diventato difficile”.