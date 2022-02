Da quando ha lasciato Uomini e Donne Marika Geraci non ha mai smesso di lanciare frecciate alla redazione. E ora, dalle colonne di PiùDonna, ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. A cominciare dal mistero legato al suo mancato ritorno in studio. “Io ho chiamato per chiedere come mai non fossimo più stato invitati né io né Diego. Noi avevamo deciso di uscire da Uomini e Donne e farlo come tutti gli altri. Penso anche che me lo dovevano, dopo sei mesi passati lì. La referente mi ha detto che dovevano dare spazio anche ad altri di frequentarsi”.

“Ma non quadra, perché io stavo ancora frequentando qualcuno. Da quella telefonata io non ho più chiamato la redazione. È stato Diego a chiamare una delle referenti di Uomini e Donne che gli ha risposto in modo molto freddo che forse ci avrebbero invitato più in la. Hanno anche ipotizzato che noi fossimo una coppia finta, illazioni che non mi sono piaciute”.

E ancora: “5 giorni dopo riceviamo una chiamata in cui ci invitano a fare l’uscita. Arriviamo, ci fanno fare il tampone, eravamo emozionati per l’ultima puntata con i petali. Diego aveva portato i fiori per Maria De Filippi e per me. Arriva il ragazzo della redazione di Uomini e Donne che ci fa uscire dal camerino, riceve una telefonata e ci fa tornare dentro, dicendo che c’era stato un problema e dovevamo tornare dentro”.





“Questo è successo alle 13 – dice l’ex dama di Uomini e Donne -. Siamo stati lì fino alle 18, senza notizie e senza neanche qualcuno che ci chiedesse se volevamo un po’ d’acqua o un caffè. Alle 18:30 arriva Rudy Zerbi in camerino e ci dice che Maria ha voluto chiudere la trasmissione prima.Io lì sono andata un po’ in escandescenza. Era la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Rudy non mi ha saputo rispondere, oppure non ha voluto rispondere, alle mie domande sul comportamento che era stato tenuto nei nostri confronti a partire dalla prima telefonata”.

Quindi l’ex Uomini e Donne conclude: “Da quel momento non abbiamo più saputo nulla. Hanno invitato altre coppie dopo quel momento, ignorandoci completamente. Ho pensato potesse essere colpa mia, del mio comportamento in centro studio, di essere andata a toccare qualcuno che non dovevo toccare. Ma almeno avrebbero dovuto farci una telefonata , con educazione, per darci qualche spiegazione. Detto questo mi sento comunque di ringraziare la redazione per aver conosciuto Diego e per aver fatto una bella esperienza. Ma a pensarci sono comunque amareggiata e delusa per il modo in cui mi hanno trattata. Non mi hanno dato la possibilità di mostrare che non ero lì soltanto per visibilità, ma che avevo trovato un compagno con cui uscire mano nella mano”.