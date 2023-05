Subito dopo la scelta a Uomini e Donne Luca Daffrè si è spostato in camerino, si è rivolto ad Alice a Camilla, le due non scelte del tronista, ha dato la sua versione dei fatti: “Io ho scelto Alessandra, ho capito che è lei la persona che ora mi fa stare bene. Ho preferito non vedervi per non prendervi in giro. Non vi nego che con voi ci sia stata attrazione, sono stato bene ma ora sento che Alessandra può darmi quello che cerco ora”.

Parole che sono risuonate su tutti i social e hanno contribuito a cambiare l’immagine di Luca Daffrè.

Da ‘bello e viziato’, il pubblico ora infatti inizia a considerarlo come un ragazzo dolce e sensibile. Dopo la scelta sono arrivate anche le parole di Alice ha risposto alle omande dell’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, ormai una delle voci più autorevoli ed ascoltate del programma di Maria De Filippi. A bomba il giornalista ha chiesto se si aspettasse la scelta di Alessandra.

Uomini e Donne, la non scelta Alice: “Contenta per Luca”

“In qualche modo ero preparata a quello che mi avrebbe detto, è stato un ultimo pensiero venire in camerino senza farci scendere, perché sapevamo tutti che avrebbe avuto poco senso. Non ho dubbi sul fatto che quando lui parlava di chimica, questa ci fosse davvero, ma effettivamente non ci conoscevamo! Lui è un buono e ho apprezzato il suo modo di comunicarmelo”, ha spiegato.

E ancora: “Ma le sue parole le capivo come capivo che non mi sarei ‘strappata i capelli’, perché non avrebbe avuto senso.” Poi Alice ha risposto ad una domanda sulla coppia: “Auguro il meglio ad entrambi. Sicuramente il tempo ha giocato un po’ a loro favore, ma ho avuto modo di scambire due parole con Alessandra prima della puntata della scelta”.

“Abbiamo chiarito quello che non ci era andato giù nelle prime puntate e convenivamo che non siamo poi così diverse, tra le righe se non avessimo corteggiato lo stesso ragazzo ci saremmo state simpatiche!”. Alice, insomma, ha visto un vero amore tra la coppia. Nel suo futuro, al momento, c’è la laurea in Moda (Fashion Stylist and Editor). Nel presente un posto nel cuore dei fan di Uomini e Donne che non la dimenticheranno facilmente.