“Non lo devi guardare!”. UeD, la dama dichiara guerra a Gemma Galgani. “Lui è mio”

A Uomini e Donne i colpi di scena non finiscono mai. Grande protagonista ancora una volta Gemma Galgani. Nelle ore scorse la dama torinese ha ricevuto una dichiarazione in piena regola dal cavaliere Giuseppe La Spisa che ha deciso di scriverle una lettera. “Cara Gemma, da quando ho ballato con te nella trasmissione Uomini e Donne qualcosa mi ha attirato nei tuoi confronti – scrive Giuseppe La Spisa -. La tua eleganza, la tua dolcezza e la tua sensibilità sono le qualità che prediligo”.



E ancora: “I tuoi occhioni grandi brillano colmi di tanto amore da donare… e ricevere. In quel ballo mi sono estraniato da tutto. Da quel momento non ero più in trasmissione, esistevamo solo io e te, la tua presenza. Spero che tu possa leggere questa lettera e prendere atto dei miei sentimenti. Una forte attrazione sta nascendo dentro di me nei tuoi confronti. Grazie a te, per pochi minuti passati in trasmissione, ho trovato ciò che mi manca e ho capito che sei tu, il tuo respiro, la tua presenza”.



“Ti guardo ogni giorno e so per certo che stai diventando sempre più importante per me, e il tuo pensiero mi segue ovunque io vada. Ogni mia parola, ogni mia azione è per te”. Ma non solo gioie per la dama di Uomini e Donne, arrivata ai ferri corti con la dama romana Nada per il cavaliere Massimiliano. “Quando gli ho detto di vedere altre persone l’ho fatto non per sotterfugi, ma perchè vedevo in lui tanto trasporto e lo spingevo a vedere altre persone che potrebbero essere anche degli amici. A me lui piace”.







Parole che hanno provocato la reazione di Gemma Galgani che non crede affatto alla sua versione e aspetta che “cada la maschera“. “Prima di giudicare pensa – ha detto Nadia – Quel giorno mi sentivo bloccata. Poi quando sono andata a casa, la notte non ho dormito. Mi è dispiaciuto veramente. L’indomani l’ho chiamato e abbiamo parlato a lungo perchè quando sbaglio chiedo scusa”.



E ancora: “Ho avuto paura di perderlo come persona perchè le emozioni che mi danno quest’uomo mi rendono incredula. Lui è una persona che ti dà tantissime emozioni”. Poi Nadia ha chiuso con una specie di diktat nei confronti di Gemma: “Arrenditi, lui è mio”.