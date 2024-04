A Uomini e Donne è arrivata una nuova bellissima dama, ha fatto il suo ingresso nel corso delle scorse puntate per conoscere il cavaliere Mario. Ilenia, però, non è nuova ai riflettori: già in passato è stata conosciuta dal mondo dello spettacolo. Per Ilenia, Mario sembra avere un debole tanto che dopo aver baciato Milena ha deciso di farla restare per conoscerla meglio. Sembra che anche tra loro ci sia stato un bacio con il pubblico che ha già dato la sua sentenza schierandosi con Milena.

“Milena non va bene per Mario, è troppo seria. Per lui vanno bene quelle che si concedono subito! Milena alzati da quella sedia!!!”. E contro Mario. “Che insulso questo ragazzo ogni volta che scende una ragazza esce la bacia. Gli piacciono tutte, che senso ha stare lì bo”. Nelle prossime settimane si scoprirà qualcosa in più.





Uomini e Donne, la dama Ilenia è un’amica di Manuel Bortuzzo

Intanto ecco svelata l’identità di Ilenia. Si legge sul sito ilsussidiario.it: “Ilenia Caccavale ha 31 anni, è un’imprenditrice nel settore della ristorazione ed immobiliare. È una mamma di due bambini, Michelle e Nathan: “Seguo il programma e mi hai incuriosito”. Ha un profilo Instagram che, ad oggi, conta oltre 4500 followers”.

“E di lei ha parlato spesso Manuel Bortuzzo durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip riconoscendo la sua bellezza e per l’amicizia nata essendo vicini di casa”. Tempo fa era stata addirittura scambiata per la fidanzata di Bortuzzo, poi era arrivata la smentita congiunta. Intanto, all’interno dello studio Ida Platano continua dominare la scena.

Gli spoiler di Lorenzo Pugnaloni parlano però anche di Pierpaolo, che nella scorsa registrazione aveva lasciato lo studio. Per questo motivo Ida Platano aveva deciso di presentarsi a casa sua per spingerlo a tornare. In un primo momento Pierpaolo non si era presentato poi, i due si sono chiariti e il corteggiatore è rientrato.