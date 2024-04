Francesco Chiofalo è uno di quei personaggi che ci ha abituati a molte situazioni trash. La prima, ovviamente, quando insieme alla fidanzata dell’epoca partecipa a Temptation Island. I due escono separati dalla trasmissione, ma Lenticchio, questo il nomignolo dato dalla compagna Selvaggia Roma, tenta di riconquistarla a Uomini e Donne.

Dopo il reality delle tentazioni Francesco Chiofalo diventa un influencer da milioni di follower. Fioccano collaborazioni, servizi fotografici, contratti per pubblicizzare brand di abbigliamento, e partecipa a La pupa e il secchione condotto da Barbara D’Urso, da cui spesso è ospite per raccontare la sua vita privata. Tra le tante passioni, se così si può dire, di Francesco Chiofalo c’è sicuramente la chirurgia.

“L’ho fatto, sono fissato…”. Francesco Chiofalo, altro intervento estetico. Drusilla Gucci era contraria





Francesco Chiofalo, intervento choc: cambia colore degli occhi

L’ex volto di Temptation Island non ha mai nascosto le sue visite da chirurghi estetici e compagnia bella. Si è sottoposto a diversi interventi alle labbra, ha rifatto i denti, il naso e addirittura la barba. Questa volta, però, è andato oltre e ha scioccato anche i suoi fan. In queste ore Francesco Chiofalo ha detto di doversi sottoporre a un intervento chirurgico molto particolare, ovvero il cambio del colore degli occhi; si chiama keratopigmentatione e viene effettuata tramite un laser.

“So che vi sembrerà folle… in parte sembra folle anche a me”, ha esordito Francesco Chiofalo su Instagram. “Tra qualche giorno qua a Roma mi sottopongo all’intervento di cambio colore agli occhi. Ho già dato l’anticipo e prenotata la data dell’intervento ed è tra pochissimi giorni”.

“So che verrò sommerso di critiche, ma ho deciso di dirlo perché tanto è una cosa piuttosto evidente, per cui come facevo a non dirlo? Non ci vedo niente di male, non vedo quale sia la differenza tra il cambio colore agli occhi e un altro intervento di chirurgia plastica”.

“Ve lo dico, è una cosa che ho sempre voluto fare, è una cosa che ho sempre sognato. So che può sembrare una cosa stupida, sono consapevole che verrò sommerso di critiche, ma io ho sempre sognato di avere gli occhi chiari”, ha spiegato ancora Chiofalo, che poi ha concluso: “Tutta la parte della famiglia di mia madre ha gli occhi chiari, io non ce li ho. È una cosa che mi ha sempre fatto soffrire, ora posso coronare un mio piccolo sogno“.