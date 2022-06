Altro intervento estetico per Francesco Chiofalo. L’ex concorrente dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione ha nuovamente deciso di andare sotto i ferri per modificare il suo aspetto fisico. In passato aveva fatto ricorso alla chirurgia estetica per due interventi, il primo al naso, il secondo un trapianto di barba (che non considera un vero e proprio ritocco).

Le parole di Francesco Chiofalo sulla questione sono state: “Ragazzi ho fatto solo il naso e un trapianto di barba. Io il trapianto non lo considero un ritocco. Ho fatto solo il naso, non mille ritocchi. Io sono stato molto penalizzato in realtà perché sono stato uno dei pochi maschi che lo ha ammesso, ma tantissimi personaggi pubblici e influencer hanno fatto operazioni in faccia, solo che loro non l’hanno ammesso”.





Francesco Chiofalo ritocchini, ha fatto una liposcultura ai fianchi

Da quando ha debuttato in tv nel 2017 a Temptation Island per mettere alla prova il suo amore con Selvaggia Roma è cambiato molto: oggi è una persona diversa, ha rivoluzionato diversi dettagli nel suo aspetto estetico. Innanzitutto ha ricoperto il corpo di tatuaggi (prevalentemente tribali), lasciandosi imprimere dei disegni con l’inchiostro indelebile anche sul collo. Ha inoltre detto addio al piercing al setto e si è fatto crescere la barba, mentre non ha rinunciato ai capelli rasati. E nelle ultime ore ha rivelato ai suoi fan sui social di essersi sottoposto a un altro intervento estetico.

Francesco Chiofalo, che di recente è stato truffato, si è lasciato aspirare un po’ di grasso sulle cosiddette ‘maniglie dell’amore’, i fianchi, sottoponendosi a una liposcultura. Ai follower nelle sue IG Stories spiega: “Nessuno è perfetto e ognuno ha le sue fissazioni. Ho fatto un’operazione di chirurgia plastica di liposcultura. Inutile dire che io non ho grasso addosso, infatti già so che molte persone penseranno che non ne ho minimamente bisogno… E in effetti è vero, sono piuttosto tirato e definito. Però succede che sopra i glutei nella parte delle maniglie dell’amore, non si vede a occhio nudo, ma ho una pallina di grasso. E a me ‘sta cosa mi urtava, chiamatemi fissato, come vi pare. Sarà una fissazione mia, ma l’ho levata per tutta la vita”.

In molti lo criticano, ma Francesco Chiofalo aggiunge: “Sinceramente non ne avevo bisogno è vero, non posso dire diversamente. Sono però un po’ fissato per queste cose, sono un perfezionista. Però non voglio che passi il messaggio che uno si va ad operare così, pensateci bene prima di sottoporvi ad un intervento di chirurgia estetica. Non fate come me in poche parole”. Ha fatto l’intervento estetico pur conoscendo il parere contrario della sua fidanzata Drusilla Gucci: “Cosa ne pensa Drusilla? Che sono un co***e, tutto regolare, lo pensa sempre! Lei era contraria perché è sempre restia alla chirurgia plastica, ma io ho tagliato la testa al toro e non gliel’ho detto! Gliel’ho detto il giorno prima così non ha potuto fare niente”, rivela.

“Mi hanno rubato 10mila euro così…”. Francesco Chiofalo, brutta disavventura per Lenticchio