Uomini e Donne, i protagonisti del trono over fanno discutere. Sono giorni complessi questi per il programma di Maria De Filippi, segnati dal probabile addio di Ida Platano. La dama torinese, dopo l’ultima batosta, sembra infatti intenzionata a lasciare per sempre il dating. Nei prossimi giorni dovrebbero esserci più novità ma una schiarita sembra lontana. Stessa cosa per Gemma che, incassata la delusione per aver visto ballare Costabile con un’altra dama, ha pensato all’addio.



Un’eventualità probabilmente mai presa in considerazione, come malignamente sottolineano molti fan di Uomini e Donne e Tina. L’opinionista continua infatti a non credere a Gemma Galgani. Secondo lei infatti, l’unico motivo della sua permanenza in studio continua a rimanere la voglia di visibilità. Che i presupposti non fossero buoni si era capito già dalle prime puntate della stagione quando Gemma Galgani era stata attaccata da dentro e fuori lo studio per i suoi ritocchini. Tre le più critiche c’era stata Barbara De Santi.



“Ma nessuno si ricorda quando lei criticava tutte dicendo che avevano i canotti in bocca? Criticavi tutte con acidità per i rifacimenti, compresa me per il naso. La prossima volta rifatti il naso, così ne avrai uno che non ha mai avuto. A differenza mia, che è sempre stato così dalla mia nascita”. Insomma, critiche erano piovute da tutte la parti. Come a Uomini e Donne sta succedendo a Biagio di Maro.







Il cavaliere infatti oggi a Uomini e Donne è stato pesantemente criticato da Isabella Ricci. Dopo aver chiuso in modo burrascoso la conoscenza con Daniela, racconterà di essere sempre stato sfruttato dalle donne. Parole senza un fondamento secondo Isabella Ricci che sostiene come Biagio si sia limitato a scambiare solo mozzarelle con i camerieri.



E non è stata la sola ad attaccarlo. Anche Rosy, altra dama di Uomini e Donne, sosterrà che Biagio fosse solito farsi dare scontrini da altri per poi chiedere il rimborso alla redazione. L’accusa insomma è pesante. Isabella Ricci, 61 anni, dama del trono Over. Nata a Roma, ma ora vive a Ravenna, dove fa l’imprenditrice nel settore del pet caring. Ha conseguito la Laurea in Lettere all’Università La Sapienza di Roma, prima di quella in Archivistica a Bibliotecaria. Da circa un anno è arrivata a UeD.