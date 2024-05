Uomini e Donne, il cavaliere e la dama lasciano il programma insieme. Nella puntata di giovedì 23 maggio grande spazio alla scelta di Daniele Paudice. Il tronista doveva scegliere tra Gaia e Marika, due donne molto diverse per carattere ed esperienze di vita. Il suo trono entra nella storia come uno dei più brevi e intensi. Entrato a metà marzo dopo Brando Ephrikian, Daniele ha già fatto la sua scelta.

“Gaia sei tu la mia scelta – ha detto Daniele Paudice – Da qui magari non uscirò con la fidanzata della mia vita, ma uscirò con una persona che io ho voglia di conoscere”. Tuttavia l’esperto di gossip ha rivelato: “Loro si conoscevano già da prima, scelta senza emozioni e verità“. Discorso diverso per un’altra coppia, parliamo di Cristiano e Asmaa.

Cristiano e Asmaa, le dichiarazioni d’amore prima di uscire insieme

Grandi emozioni al centro dello studio con Cristiano che ha dichiarato: “Oggi mi sono accorto che quando senti delle mancanze e le realizzi con la persona accanto, allora quella è la donna ideale ed io questa donna l’ho trovata”. Mentre il cavaliere parlava Asmaa si è commossa e poi lui ha aggiunto: “Io sono innamorato di lei”. Cristina Tenuta è intervenuta, ma Asmaa l’ha bloccata: “Ti ringrazio ma non rovinare questo momento. Questa è cattiveria! Io esco con Cristiano dal 23 aprile, da quella data in poi l’ho vissuto intensamente. Se per voi questo è poco tempo, sappiate che non è assolutamente così. Lui è maturo, io sono matura“.

La loro storia non è stata priva di difficoltà. Per lungo tempo, infatti, Asmaa ha preferito non uscire con Cristiano perché di fronte a certi atteggiamenti aveva paura di illudersi. Così ha voluto mantenere le distanze. Tuttavia la stessa Maria De Filippi ha notato che tra i due c’era qualcosa di importante e così ha spinto il cavaliere a farsi coraggio. Finalmente i due hanno deciso di darsi una possibilità.

Da quel momento in poi le cose sono andate sempre meglio e la frequentazione ha dato vita ad un vero amore. Così i due nella puntata di oggi hanno deciso di vivere la loro storia fuori dal programma. E dire che erano in pochi a credere nel loro rapporto. Addirittura Mario Cusitore, ex corteggiatore di Ida Platano, aveva iniziato a seguire Asmaa facendo pensare ad un possibile flirt. Ma alla fine Asmaa è uscita con Cristiano.

