Galeotta fu l’edizione del 2018 di Uomini e Donne, il dating show condotto da Matia De Filippi. È grazie alla loro partecipazione al programma che si sono conosciuti Teresa Langella e Andrea Dal Corso, lei come tronista e lui in veste di corteggiatore. E dunque l’ha corteggiata e conquistata e, contro i pronostici, l’unione ha avuto una durata molto più lunga di altre che sono nate grazie alla tv. Al punto che si giureranno amore eterno. Già conosciamo la data del loro matrimonio. Ci siamo quasi.

È stato Andrea Dal Corso ha fare la fatidica proposta a Teresa, durante una vacanza alle Seychelles nel 2023. La cerimonia nuziale è alle porte, dunque, e lo possiamo annunciare con certezza: è più di un gossip. Infatti, recentemente ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, i due hanno annunciato i fiori d’arancio. I due innamorati hanno ripercorso la loro storia d’amore dall’inizio, da quando si sono incrociati la prima volta a Temptation Island. Solo in seguito, si sono conosciuti meglio, e dunque innamorati, nel dating show di Canale 5.

La proposta romantica

Teresa, in precedenza, aveva già preso parte al programma di Maria De Filippi nel 2010 come corteggiatrice, mentre otto anni dopo sarebbe tornata nelle vesti di tronista. Come accennato, in quello stesso 2018, Teresa era stata a Temptation Island in cui era una delle tentatrici. Stesso ruolo, ma al femminile, del tentatore Andrea. Come in ogni storia d’amore, non sono mancati gli imprevisti e gli ostacoli da sormontare. Anzitutto, quando lei, che è anche una nota cantante neomelodica, genere che va fortissimo soprattutto in Campania, ha iniziato a lavorare per Radio 105, è stato il suo trasferimento a Milano a complicare le cose dal punto di vista logistico. Ma, quando una relazione sopravvive anche alla distanza, è lecito confidare in un vero amore.

Quando e dove saranno le nozze

E, ora, veniamo alla data: Il loro matrimonio si celebrerà il 14 settembre 2024 in Costiera Amalfitana, in uno scenario da sogno e tra i più romantici al mondo. Andrea Dal Corso, ancora durante l’ospitata a Verissimo, ha raccontato anche della proposta romantica che ha fatto alla sua Teresa, come detto, mentre si trovavano in vacanza alle Seychelles. Dal Corso ha organizzato tutto nei minimi dettagli: ha chiesto la mano a Teresa quando erano su un elicottero, pochi minuti prima dell’atterraggio, d’accordo col pilota. C’era solo un problema, ovvero il fatto che Teresa non fosse cresimata. Ha rimediato recentemente, nell’ottica delle nozze, e il padrino del sacramento è stato lo stesso Andrea.