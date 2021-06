Non si spengono i riflettori su Ida Platano. Nonostante la stagione di Uomini e Donne sia ormai conclusa la dama continua a far discutere e dividere. Di lei, nei giorni scorsi, aveva parlato anche il cavaliere Marco Pistonesi al settimanale di Uomini e Donne. Ha confessato di aver conosciuto una dama diversa rispetto a quella che si aspettava. “Ida Platano mi aveva notato tra gli altri cavalieri, e la cosa buffa è che, mentre ballavamo, mi ha confessato di essere imbarazzata quasi più di me di ritrovarsi dopo tanto tempo al centro del parterre”.



Ida Platano che a sua volta era stata intervistata dal magazine, parlando di Roberta Di Padua. “Sì, è vero, l’ho incontrata ed è stato un incontro per me inaspettato. Ma la vita sa essere strana e particolare, quindi l’ho vista, l’ho salutata e le sono andata incontro per scambiare due parole. Le ho comunque sottolineato che non ho mai provato empatia nei suoi confronti, in passato mi ha fatta stare male e ci siamo soffermati su concetti già esposti in trasmissione”.



Per poi spostare l’attenzione su Gemma Galgani. “Mi dà fastidio quando viene derisa, soprattutto quando si va sul personale e sul suo passato – ha spiegato Ida Platano – Cerco ogni volta di sollevarle il morale. Poi per quanto riguarda il suo essere single, non la chiamerei illusione ma speranza. Gemma è una persona che si butta e ci crede con tutta sé stessa e per me fa bene, non lo trovo assolutamente un difetto”.





Ida Platano, veleno sui social contro la dama



Non solo Gemma Galgani è presa di mira sui social. Anche Ida Platano. Nella giornata di ieri infatti è sta coperta di insulti. Specialmente un’utente ha tirato in ballo il suo comportamento da madre. “Bestia di madre” le ha scritto. Aggiungendo che non riesce a fare una coccola a suo figlio senza postarla sul social network. Poi ha proseguito: “Perché parli come una ritardata, ah dimenticavo, lo sei”.

Ida Platano ha risposto a tono. “Non sono una bestia, sono una madre”. Allo stesso modo era stata costretta a difendersi dopo aver incontrato Roberta Di Padua. “Sono stata attaccata da moltissime persone. Ma ho avuto in aeroporto un confronto bellissimo con Ida, durante il quale ho provato una forte empatia e l’ho sentita molto vicina. Siamo state sincere l’una con l’altra. Mi ha anche aiutata a capire di non essere io il problema con Riccardo”.