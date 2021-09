Uomini e Donne continua a regalare colpi di scena. Protagonista è ancora Ida Platano, la dama non sta attraversando un momento particolarmente positivo. Come lei Gemma Galgani, continuamente attaccata da Tina Cipollari per il suo nuovo ritocco estetico. E meglio non va per il trono over dove continuano i sospetti di Gianni Sperti su Joele. “Non riesco ancora a inquadrarlo, secondo me non si è dato completamente con naturalezza” ha detto Gianni.



In effetti, anche a casa, il tronista ha generato qualche sospetto, soprattutto a causa delle dichiarazioni che ha fatto la sua ex fidanzata. Ma solo il tempo potrà dare le risposte a questi dubbi. Su Roberta, Gianni non ha dubbi: è una ragazza “sveglia e decisa”. Nonostante ciò, è convinto che dietro ci sia “una fragilità” che non mostra. Fragilità che invece mostra sempre di più Ida Platano, vittima dell’ennesimo colpo basso. Una nuova delusione che potrebbe farle cambiare idea su Marcello.



Dopo aver scelto lui al posto di Graziano infatti, Ida Platano ha scelto di frequentare Marcello. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano come la dama bresciana sia più volte uscita con il cavaliere durante la settimana. Avrebbero, di più, passato del tempo in albergo secondo quella che ormai è diventata una consuetudine a Uomini e Donne.





Tutto sembrava andare per il meglio. . Qui infatti sarebbe scattato un bacio. Ida Platano racconterà che con Marcello ci sarebbero state una serie di coccole, ma il cavaliere si sarebbe poi addormentato tra le sue braccia, spiazzandola. Oggi a Uomini e Donne Marcello chiederà scusa a Ida, sottolineando che il motivo del suo sonno è stato esclusivamente la stanchezza. Insomma non proprio il massimo della vita.



Nella puntata di oggi non si parlerà comunque solo di Ida Platano. Dovrebbe trovare spazio anche Andrea Nicole che sta cominciando a creare un rapporto con Ciprian. Con quest’ultimo, ha vissuto un’esterna importante e molto emozionante che ha conquistato anche il pubblico. Ciprian ha dichiarato di voler conoscere meglio Andrea Nicole e gli sguardi che si sono scambiati non sono passati inosservati al resto del parterre.