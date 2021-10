“Tornata dal bagno l’ho trovato così”. Ida Platano lo spiattella a UeD, Marcello umiliato

È abbastanza profonda la frattura nel rapporto tra Ida Platano e Marcello Messina a Uomini e Donne. Dopo i primi incontri fuori dal programma, durante i quali è persino scattata la passione, Marcello ha iniziato a manifestare i primi dubbi nei confronti della dama. Le sue continue pressioni e le dimostrazioni che chiede iniziano a diventare assillanti e Marcello non se la sente di continuare la frequentazione. Il cavaliere torinese, seppur sia molto attratto da Ida a livello fisico, crede che tra loro non ci sia il giusto feeling e che finiranno per scontrarsi rovinosamente.

Vivono in maniera molto diversa i momenti insieme e Ida è sempre molto insicura dell’interesse che Marcello può provare per lei e il corteggiatore sta iniziando ad essere insofferente al suo comportamento. “Sei bellissima, ma noi due non ci capiamo”, taglia corto lui in uno dei più agguerriti faccia a faccia fuori dallo studio. E nella puntata di venerdì 8 ottobre c’è stato un altro confronto acceso tra i due.

La dama si è seduta inizialmente al centro dello studio per fare una segnalazione su Marika: “L’ho sentita parlare male di Armando e ha detto di aver accettato il numero di Marcello…”. A quel punto anche quest’ultimo è stato invitato dalla conduttrice a mettersi al centro dello studio. E ovviamente gli animi si sono immediatamente accesi, tanto che la stessa conduttrice è stata costretta a intervenire. Ida Platano, visibilmente arrabbiata, ha anche rivelato di essere arrivata ormai alla conclusione di essere stata usata dal cavaliere siciliano, svelando anche un episodio che l’ha particolarmente ferita nel periodo in cui sono usciti insieme.





“L’episodio che mi ha lasciato l’amaro in bocca è stato quando mi sono alzata per andare al bagno, e nel momento in cui sono tornata in camera ho trovato Marcello vestito che si allacciava le scarpe come voler cercare di scappare a tutti i costi…”. Ida Platano ha aggiunto che in quel momento si è sentita “umiliata”. A questo punto è intervenuta Tina Cipollari: la popolare opinionista ha spiegato di non capire come il cavaliere Marcello Messina non abbia mai avuto alcun tipo di reazione, anche dopo quest’ultima confessione di Ida Platano.

Tuttavia l’uomo ha continuato a sorridere, dicendo di non aver bisogno di dire niente a tal proposito. E Tina Cipollari è andata su tutte le furie a Uomini e Donne, invitando il cavaliere ad andarsene: “Possibile che non hai nulla da dire? Ci ride pure… Guarda tutti con questa aria di sufficienza…Ma vuoi partecipare? Maria comunque lui oggi va via…Lui lascia lo studio definitivamente…”. Dal canto suo, Marcello ha voluto rispondere a Ida Platano e ha detto di aver capito che capito che le cose tra loro non possono funzionare. Nel momento in cui la dama ha chiesto spiegazioni, il cavaliere si è limitato a dire che nel periodo in cui l’ha frequentata ha capito che sono tante le cose che non gradisce, oltre il suo carattere: “Preferisco non scendere al tuo livello…”.