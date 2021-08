“È finita”. UeD, amore al capolinea per la coppia. Appena 4 mesi fa avevano lasciato lo studio insieme

Uomini e Donne, ancora un mese e mezzo prima del ritorno in studio ma le chiacchiere non si fermano. Nei giorni scorsi l’attenzione era caduta su Riccardo Guarnieri. Dopo aver rotto per sempre con Ida Platano, il cavaliere pugliese era tornato nello studio del Trono Over e ha iniziato a frequentare, sempre più assiduamente, l’altra dama Roberta Di Padua.



I due sono sempre stati legati da un’attrazione profonda, ma hanno avuto non poche difficoltà a superare le differenze caratteriali e le incomprensioni: in tutti i casi hanno deciso di lasciare insieme il programma. Tuttavia dopo poche settimane sono rientrati in studio a Uomini e Donne per parlare della crisi di coppia e della loro repentina rottura. Inevitabilmente, Riccardo e Roberta si sono scontrati in modo feroce e il Guarnieri ha lanciato pesante accuse alla dama di Cassino. Quindi il cavaliere tarantino ha voluto prendersi del tempo per sé stesso e si è allontanato dai social.

Uomini e Donne, tra la coppia situazione irrecuperabile



A distanza di settimane, Riccardo Guarnieri è tornato a farsi vedere sui social e sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una storia in compagnia di una nota dama del Trono Over di Uomini e Donne. Si tratta di Ursula Bennardo, anche lei tarantina, che ha incontrato il cavaliere mentre si trovava in vacanza con il compagno e promesso sposo Sossio Aruta.







Mentre Riccardo tiene banco, due ex Uomini e Donne si sono detti addio. Giancarlo Cellucci e Alessandra Chiariello si sono lasciati dopo essere usciti insieme dallo studio lo scorso marzo. Nelle ultime ore, infatti, Alessandra ha scritto: “Non sento più Giancarlo da più di tre mesi, avendo fatto un percorso pubblico trovo giusto che si venga a conoscenza soprattutto per tutti coloro che ci hanno sostenuto ed hanno creduto in noi”.



L’ex dama di Uomini e Donne ha concluso confessando: “Non ci siamo mai chiariti face to face ma solo telefonicamente e questa è la cosa che mi dispiace più. Ed è per questo motivo che non ho detto niente, le persone preferisco guardarle negli occhi. Io ci credevo e credevo in questo amore”.