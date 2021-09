Ha colpito tanti telespettatori uno dei corteggiatori che ha fatto il suo ingresso a Uomini e Donne. Si tratta di Kerry, senese, 59 anni: si definisce uno spirito libero, ma ha precisato che quando si innamora è fedele alla sua donna. Il suo look si riconosce subito: capelli lunghi, piercing, uno stile che ricorda quello di Piero Pelù, insomma. Appena lo ha visto Tina Cipollari ha esclamato: “Abbiamo il pirata dei Caraibi, Maria!”.

Lui ha mostrato sin da subito di aver un carattere forte. “È il mio vero nome e sono toscanissimo anche se ho un nome inglese. Sono stato fatto in casa con la levatrice. Senza assistenza dell’ospedale. Come tutte le persone toste nascono in casa, almeno ai miei tempi”. Gemma Galgani è sembrata essere molto attratta dal nuovo cavaliere. “Io l’ho trovato molto simpatico, infatti ci ho fatto il primo ballo. Balla in modo molto sensuale”, ha commentato la dama torinese che ormai sembra persa per lui e non fa nulla per nasconderlo scatenandosi con lui in un ballo in pista.

Gemma Galgani ha 71 anni ed è da tempo alla ricerca dell’amore. Nel dating show le ha provate davvero tutte: da uomini della sua età a ragazzi molto più giovani di lei. Tina Cipollari le ha subito rinfacciato la storia con Sirius (Nicola Vivarelli) iniziata a distanza durante il periodo del primo lockdown, e culminata nella scorsa stagione con una drammatica rottura davanti ai riflettori.





Ora è la volta di Kerry, ma stando alle ultime anticipazioni pare che il cavaliere non sia per nulla propenso a corteggiare Gemma Galgani, al contrario sarebbe pronto a conoscere signore giovani. Il cavaliere infatti nelle scorse puntate di Uomini e Donne aveva ammesso di avere uno stile di vita e una mente giovane per questo sarebbe più orientato a conoscere signore con qualche anno in meno rispetto a Gemma Galgani. A questo punto resta da capire se Gemma continuerà ad insistere oppure deciderà di mollare la presa.

Stando alle anticipazioni a Uomini e Donne, Gemma proverà ancora ad avvicinarsi a Kerry, con il quale ballerà in più occasioni. La dama sembrerà davvero determinata a conquistare il nuovo arrivato all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi. Durante la puntata si parlerà anche di tronisti e corteggiatori. Matteo Fioravanti in particolare si troverà molto bene con una corteggiatrice e mostrerà un carattere più aperto rispetto a Joele Milan.