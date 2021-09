“Meglio se non parlo”. UeD, volano gli stracci in studio. Gemma Galgani umiliata dalla dama

Per Gemma Galgani la nuova edizione di Uomini e Donne non è iniziata benissimo. Tante le critiche piovute addosso alla dama. Dalla nemica di sempre Tina Cipollari alla dama Roberta De Santis che non c’è andata leggera. “Ma nessuno si ricorda quando lei criticava tutte dicendo che avevano i canotti in bocca? Criticavi tutte con acidità per i rifacimenti, compresa me per il naso. La prossima volta rifatti il naso, così ne avrai uno che non ha mai avuto. A differenza mia, che è sempre stato così dalla mia nascita”.



Vedremo se Gemma vorrà rispondere per le rime a queste accuse o se preferirà restare in silenzio. Di certo difficile sarà non rispondere alla provocazioni di Tina secondo la quale con il “nuovo” prosperoso davanzale “sembra Cicciolina”. “Stessa espressione – rincara la storica opinionista della De Filippi -. Ti andrà male in amore, ma magari qualche produttore di film p***o ti chiama”. In ballo ci sarebbero anche le punturine alle labbra, per renderle più gonfie.



“Ti dice male quest’anno – l’ha “battezzata” ancora la Cipollari -. Nonostante la ristrutturazione era meglio quando eri com’eri”. Tina non le ha mandate a dire al pari dell’altro opinionista Gianni Sperti. Adesso arriva un’altra frecciata. Nelle ultime ore, in particolare, ha fatto discutere il post della dama Isabella Ricci, che ha scritto: “Io ho 62 anni ed ho imparato che, a una certa età, è meglio togliere che mettere…la parola d’ordine è: semplicità! Sarete molto più belle”.







In molti ci hanno visto un velato riferimento a Gemma Galgani, che di recente ha fatto sapere di essersi sottoposta a un intervento per modificare il seno, cosa che ha scatenato l’ilarità della rivale Tina e lo stupore di tutti i telespettatori. Gemma per ora non risponde. Gemma che per ora ha occhi solo per Kerry. Kerry, senese, 59 anni: si definisce uno spirito libero, ma ha precisato che quando si innamora è fedele alla sua donna.



Il suo look si riconosce subito: capelli lunghi, piercing, uno stile che ricorda quello di Piero Pelù, insomma. Appena lo ha visto Tina Cipollari ha esclamato: “Abbiamo il pirata dei Caraibi, Maria!”. Lui ha mostrato sin da subito di aver un carattere forte. “È il mio vero nome e sono toscanissimo anche se ho un nome inglese. Sono stato fatto in casa con la levatrice. Senza assistenza dell’ospedale. Come tutte le persone toste nascono in casa, almeno ai miei tempi”.