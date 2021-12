Grandi novità per Gemma Galgani a ‘Uomini e Donne’, dopo essere guarita dal Covid. Dalle ultime anticipazioni, venute fuori dalla registrazione della puntata, che è stata fatta il 6 dicembre e che andrà in onda nei prossimi giorni, è stato riferito che la dama piemontese è andata oltre e ha baciato un cavaliere. E chissà se stavolta non sia davvero la volta buona per lei, che potrebbe aver trovato il suo nuovo amore. Grande curiosità anche per capire come la potrà prendere Tina Cipollari, che non ha mai creduto ai suoi sentimenti.

Alcuni giorni fa Gemma Galgani ha invece smascherato l’ex Giorgio Manetti. Sui ritocchini si è lasciata andare a una clamorosa confessione proprio sul Gabbiano: “Ho ammesso di aver ricorso alla chirurgia, ma non so se anche lui sia stato così sincero come me e possa affermare di non aver fatto alcun ritocchino! Nelle foto che circolano il suo viso appare piuttosto tirato, come se gli anni non fossero passati”. Insomma, secondo la dama di Torino anche il suo ex partner avrebbe ceduto al lifting.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti sul dating show di Maria De Filippi, la pagina ‘Uominiedonneclassicoeover’ ha riportato sul suo profilo Instagram le anticipazioni su Gemma Galgani. Ma non solo, infatti è stato anche scritto: “Non c’è stata nessuna scelta. Roberta è uscita con Samuele in esterna, non c’è stato il bacio. Luca è ritornato in studio, lei gli ha mandato una lettera. Lei ha ballato con Luca”. E poi: “Nessun nuovo tronista. Marika sta conoscendo un nuovo cavaliere, Luigi”.





Ma la grande rivelazione è arrivata su Gemma Galgani, che è uscita con un nuovo cavaliere ed è subito arrivata al punto, visto che è scattata la scintilla giusta per baciarlo. La pagina ‘Uominiedonneclassicoeover’ ha infatti aggiunto: “Gemma è uscita in esterna con Leonardo e i due si sono baciati”. E poi ha concluso, soffermandosi su Matteo: “Lui ha fatto due esterne: una con una ragazza nuova e l’altra con Federica”. Non resta adesso che aspettare la messa in onda di questo appuntamento.

Su ‘Uomini e Donne’ è intervenuto nelle scorse ore l’opinionista Gianni Sperti: “Quando entriamo in studio non abbiamo idea degli argomenti della puntata. Il fatto è che mi metto nei panni delle persone che ho davanti e so che in certe situazioni è impossibile non avere reazioni. E così, se uno mi “suona” strano, ecco che partono la critica o il complimento. Tina? Imprevedibile e unica, ci vogliamo tanto bene”.