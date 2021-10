Prosegue la conoscenza tra Gemma Galani e il cavaliere Costabile a Uomini e Donne. Durante il dating show di Maria De Filippi è stata trasmessa l’esterna dei due protagonisti del trono over del programma. La dama torinese sembra sempre più convinta dei suoi sentimenti e non ascolta neanche le critiche (puntuali anche questa volta) di Tina Cipollari. Dopo alcune uscite romantiche nella Capitale la dama lo ha invitato a casa sua e gli ha preparato una cena a lume di candela. Un appuntamento che l’opinionista Tina Cipollari non ha rinunciato a commentare con la sua consueta “delicatezza”, cercando di smorzare ogni romanticismo: “Casa sua è una tappa che non si può evitare”, ha detto rivolgendosi a Costabile, “è come la dogana, ci devi passare per forza”.

Costabile è il cavaliere che ha colpito Gemma Galgani. Ha origini pugliesi e ha travolto con la sua passione la dama. Per diversi anni ha vissuto a Milano, ma si definisce un uomo di mondo, avendo viaggiato spesso soprattutto verso l’Egitto. Costabile ha 68 anni ed è molto appassionato di immersioni e sport acquatici. In studio al dating show tra lui e Gemma Galgani è scoppiata la passione e i due protagonisti si sono lasciati andare a baci appassionati. “C’è stato un bacio inaspettato, iniziato in maniera molto tenera e diventata passionale”, aveva già raccontato nelle puntate precedenti la dama.

E infatti nell’esterna che è andata in onda durante la puntata di martedì 19 ottobre si è visto il bacio lungo e passionale che Gemma e Costabile si sono scambiati. Le telecamere non frenano la passione anzi, i due protagonisti si lasciano andare allo scambio di effusioni. Pane per i denti di Tina Cipollari che in studio commenta a toni accesi le immagini del bacio: “È una scena che fa senso, a me ha fatto un po’ schifo sinceramente”, dice l’opinionista





Tina Cipollari aveva anche preannunciato che durante il video dell’esterna avrebbe avuto un giudizio severo sul comportamento della dama torinese. “Vedere due nonni che si lasciano andare in questo modo mi dà fastidio”, aggiunge e come se non bastasse interpella il pubblico alle sue spalle: “Voglio fare un sondaggio: alzino la mano tutte le persone che la pensano come me”. Tuttavia quella tra Gemma Galgani e Costabile rischia di essere una frequentazione breve, ma intensa.

Infatti stando alle anticipazioni fornita da Il Vicolo delle news, la relazione tra i due vedrà una brusca frenate nelle prossime puntate. “È stato mandato un rvm in cui Gemma in lacrime recriminava a Massimiliano Costabile di essere assente perché quando lo cercava lui non rispondeva sempre al telefono. Tornati in studio c’è il confronto con Costabile che le ha sottolineato che lui ha fatto per lei cose più concrete dei messaggini su WhatsApp.Gemma ha continuato a reiterare le sue ragioni legate ai mancati messaggi e Costabile le ha detto che gli dispiace ma si trova a dover dare ragione a Tina Cipollari, cioè che lei vuole chiudere per non lasciare lo studio. (…) Alla fine Costabile si è detto deciso a chiudere e Gemma, che spronata da Maria de Filippi, senza troppa convinzione ha chiesto al cavaliere di provare ancora una volta…”.