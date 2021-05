Una fantastica notizia è stata comunicata dalla vip, che sul suo profilo Instagram ha annunciato di essere in dolce attesa. Ebbene sì, la donna è incinta dopo aver vissuto un periodo drammatico. Soltanto alcuni mesi fa, precisamente nel dicembre scorso, aveva fatto sapere di aver avuto un aborto spontaneo. L’annuncio fece subito il giro del web e furono tantissime le persone che le manifestarono vicinanza dopo quella terribile e inaspettata news che l’aveva gettata nello sconforto.

Disse all’epoca dei fatti: “Ho perso il mio secondo bambino e lo sapevo perché me lo sentivo. In questo momento il mio umore non è dei migliori, ma mi sento comunque molto fortunata perché a volte la natura sceglie per noi e va bene così. Vi abbraccio”. Quel momento da incubo è stato finalmente messo alle spalle e adesso l’ex volto noto della televisione ha potuto annunciare a tutti i suoi follower di portare avanti una nuova e felice gravidanza. Vediamo cosa ha detto.

Ad essere incinta è l’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’, Ester Glam, che ha scritto: “E come si dice a Roma: non ve se può nasconde niente!! Amici, siamo incinti!!”. Questi i principali commenti dei follower: “No vabbè”, “Finalmente posso farvi gli auguri, tanti auguri amori”, “Amore mio, il mio cuore è scoppiato di gioia”, “Che grande annuncio, auguri”. Altri hanno voluto aggiungere: “Me lo sentivo”, “Era da diverse stories che ti vedevo diversa e felice. Felicitazioni carissima Ester”.





A proposito di Ester Glam, per chi non se lo ricordasse, tentò la fortuna nel dating show di Maria De Filippi corteggiando il tronista Paolo Crivellin senza alcuna fortuna. Nonostante quella cocente delusione, che inevitabilmente le ha segnato una parte della sua vita, lei non si demoralizzò completamente. Infatti, dopo aver tentato di ricominciare con il suo ex fidanzato Mattia, è riuscita a trovare la sua anima gemella con l’attuale compagno, di cui è incinta. E non è l’unica bella notizia prima di quest’ultima comunicata qualche ora fa.

Ester Glam è infatti legata sentimentalmente con lo chef Luca Baldacci. L’amore nei suoi confronti è stato totale sin dall’inizio e il coronamento del loro sentimento lo si è avuto la prima volta nell’agosto del 2019, quando è nato Gabriele, il loro primo figlio. Ora non resta che aspettare il secondo bebè, il cui sesso è comunque ancora un mistero. Annuncerà sicuramente tutto nei prossimi giorni.