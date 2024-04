Uomini e Donne, il trono di Ida Platano sembra vicino all’epilogo. In un modo o nell’altro la tronista lascerà lo studio. Le anticipazioni rivelano infatti che la dama bresciana sarà messa davanti ad una scelta. La notizia arriva proprio quando esplode il caso intorno al suo ex fidanzato, Alessandro Vicinanza, che sarebbe in crisi nera con l’attuale compagna Roberta di Padua. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha ricevuto un messaggio di un’utente che ha poi pubblicato tra le Storie.

“Due giorni fa ero davanti al negozio dei genitori di Vicinanza e parlavano del fatto che lui dice ai parenti che a settembre ritorna a Uomini e Donne”. La bomba, però, l’aveva sganciata Roberta dicendo: “Ricorda, tutto si viene a sapere” e “Non commettere lo stesso errore due volte. La seconda volta che lo fai non è più un errore ma una scelta”.





Uomini e Donne, Pierpaolo pronto a lasciare lo studio

Frasi che la dama di Cassino aveva caricato tra le sue Storie di Instagram l’11 aprile scorso. Insomma, per la grande rivale di Ida Platano le cose non vanno bene. Come non vanno bene a Ida. Racconta Blasting News come: “Pierpaolo mostrerà dei chiari segnali di insofferenza per tale situazione, tanto da decidere di abbandonare la trasmissione e comunicherà la sua decisione a Ida, mettendola alle strette”.

“Il cavaliere ha ammesso di non voler fare marcia indietro e che, questa volta, sarebbe tornato solo se fosse stata Ida ad andare a cercarlo. A quel punto la tronista ha lasciato lo studio e, nel momento in cui è stata rincorsa da Mario si è rifiutata di parlargli e avere un nuovo confronto con lui”.

Insomma, Ida rischierà di rimanere senza nemmeno un cavaliere in studio. E dire che Pierpaolo era andato fino a Brescia per prendersi Ida. Pierpaolo ha fatto tesoro delle parole di Maria De Filippi che, solo qualche giorni fa, aveva sparato a zero contro il cavaliere accusandolo di immobilismo. Anche in quell’occasione era stata Ida a chiudergli la porta in faccia.