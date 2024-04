Manca solo l’annuncio ufficiale ma sembra ormai cosa fatta: il futuro prossimo di Beatrice Luzzi sembra ancora legato al mono della televisione. Dopo l’esperienza da concorrente del Grande Fratello ecco che un’altra porta che si apre. Grande Fratello che per la stragrande maggioranza dei commentatori avrebbe dovuto vincere lei. Per la sua maggiore permanenza al Grande Fratello, per essersi messa in gioco con tutta sé tessa e per aver mostrato anche di essere una donna di grande cultura e intelligenza.

>>“Devi farla finita”. Scoppia la lite all’Isola dei Famosi, Matilde Brandi non regge. Gli altri naufraghi costretti a intervenire

Proprio per questo motivo, anche Daniela Martani, ex concorrente del Grande Fratello, era intervenuta sui social pubblicando un post al veleno contro la Vatiero. “Che ingiustizia, ha vinto l’ignoranza, il trash, la cafonaggine. Un paese che mette sul podio una caciottara che neanche sa coniugare i verbi è un paese culturalmente morto”, aveva scritto la Martani su una storia di Instagram.





Grande Fratello, Beatrice Luzzi a pranzo con Signorini

Interpretando il pensiero di molti. Beatrice, da parte sua, aveva incassato la sconfitta con la classica eleganza. Spiegando, piuttosto, di avere alcuni progetti per il futuro: “Mi piacerebbe condurre un programma tutto al femminile. Amo le donne e, non avendo figlie femmine, quando i miei figli portano a casa le loro amiche ci parlo per ore”.

E continua: “hanno velocità, ritmo, ti raccontano le cose in maniera dettagliata, mentre i maschi invece ci mettono molto di più a dire mezza parola”. Insomma, forse un programma non ci sarà, ma qualcosa all’orizzonte si intravede e, di sicuro, farà felici i numerosi fan dell’attrice.

Sembra che il suo futuro sarà ancora al Grande Fratello. Nelle ore scorse Beatrice Luzzi è stata beccata a pranzo con Alfonso Signorini e in molti sono convinti del fatto che sarà lei la nuova opinionista del programma al posto di Cesara Buonamici. Il pranzo, in realtà, potrebbe essere anche stato fine a se stesso: non c’è modo di sapere cosa si siano detti. Ma la fantasia vola già.