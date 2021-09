A ‘Uomini e Donne’ ci sono grandissime novità, con new entry e vecchie conoscenze che stanno facendo già sognare i telespettatori. Nella puntata del 22 settembre si è verificato un litigio furibondo tra Ida Platano e Armando Incarnato, con quest’ultimo che l’ha accusata di voler creare un vero e proprio teatrino. Ma la dama ha smentito tutto, dicendo che non ha alcun interesse nei suoi confronti e vuole semplicemente frequentare altri uomini, nella speranza di poter trovare l’anima gemella.

C’è però adesso una dama del Trono Over ad aver catturato l’attenzione del pubblico. Stiamo parlando di Vittoria, che a ‘Uomini e Donne’ si sta già mettendo in mostra. Non a caso ha già chiesto al cavaliere Graziano di poter uscire insieme per farsi un bell’aperitivo. Ma non solo perché sta anche iniziando a conoscere in maniera più approfondita Diego. In tanti però vogliono sapere di più sulla vita della dama. E andiamo a vedere insieme cosa si sa sulla nuova protagonista della trasmissione.

Attraverso i profili social di Vittoria, la nuova dama di ‘Uomini e Donne’, è stato possibile scoprire qualcosa in più. Lei è originaria della Campania e in particolare di Sessa Aurunca, un comune situato in provincia di Caserta. Ha 33 anni e, come detto, da alcuni giorni è interessata a Diego nonostante Graziano adesso le stia interessando parecchio. Il suo cognome è Riscolo e pubblica delle immagini davvero molto interessanti sul suo profilo Instagram, che è decisamente molto seguito.





Allo stato attuale non si sa ancora niente su cosa faccia nella vita Vittoria, per quanto riguarda il suo aspetto professionale. Ha comunque delle grandi passioni, ovvero il fitness e la palestra. Nelle prossime settimane indubbiamente si saprà molto di più, visto che presumibilmente usciranno fuori altri dettagli sulla sua vita personale. Intanto, qui di seguito vi proponiamo un bel po’ di istantanee della Riscolo, scattate ovviamente al di fuori del programma condotto su Canale 5 da Maria De Filippi.

Armando Incarnato ha rivelato precisamente a ‘Uomini e Donne’ su Ida Platano: “Tu mi hai chiamato per sapere come mai io non ti saluto in studio. Forse volevi creare una dinamica a centro studio, perché cosa te ne dovrebbe fregare a te”. E lei: “Ma è stato lui a cercarmi e mi ha proposto un caffè per parlare, non voglio più uscire con lui”. Poi Maria De Filippi ha interrotto tutto cambiando argomento.