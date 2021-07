Armando Incarnato è stato tra i protagonisti dell’edizione da poco conclusa di Uomini e Donne. Più che per le sue storie d’amore il cavaliere napoletano a tenuto banco per le sue continue liti. Furiose quelle con Gianni Sperti, con il quale è arrivato ai ferri cortissimi. Sperti, mai tenero con lui, è convinto che Incarnato prenda in giro tutti e si rivolga in modo poco carino alle donne. Spesso, infatti, il cavaliere aveva nascosto qualche dettaglio sulle sue conoscenze e si era ritrovato al centro dello studio a discutere animatamente con delle dame.



“Sei la peggiore persona che ho conosciuto qua dentro in 20 anni. Sei spaventoso”. Aveva detto Sperti a Armando Incarnato, al centro di litigi continua anche con Nicola Vivarelli. “Armando è un lec*** a differenza mia” aveva detto l’ex Sirius. A cui Armando Aveva replicato fino all’insinuazione di Incarnato sull’orientamento sessuale di Nicola: “Senti ma dimmi un po’…a te piacciono le donne o gli uomini?”. Abbastanza per scatenare un putiferio.



Ma a distanza di mesi, cosa combina Armando Incarnato in questo periodo? Sappiamo che ha deciso di lasciare il parterre del trono over in compagnia della dama Angela Paone ma non è della sua vita sentimentale che si parla oggi. Al di là di UeD, Armando Incarnato di mestiere è imprenditore e negli anni ha dato vita a una catena di saloni di parrucchieri.







Ma il cavaliere ha anche una forte passione per la recitazione. E infatti vanta una partecipazione come comparsa nella quarta stagione della serie Gomorra, ispirata dall’omonimo best seller nato dalla penna di Roberto Saviano. Su Instagram Armando Incarnato ha postato, giorni fa, quello che ha tutta l’aria di essere uno spoiler del suo prossimo lavoro. Ovvero uno scatto che lo ritrae nel set della prossima uscita.



Nella foto in questione è in sella a una motocicletta ed è affiancato da due agenti che, evidentemente, sono anche loro attori. Non si sa altro ma probabilmente, stando a questi indizi, si tratta di una serie poliziesca. Ma non è tutto. Perché nel corso di un’intervista al magazine di Uomini e Donne Armando Incarnato ha detto di volere ‘tranquillità’ e di ‘voler tempo per stare solo’. Abbastanza per mettere in allarme in fan i UeD che si chiedono se a settembre Armando Incarnato sarà o meno di nuovo in studio.