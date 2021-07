“C’è lo stop”. Un posto al sole, brutta notizia: arriva l’annuncio che rattrista il pubblico di Rai 3

Non ci sono belle notizie per i telespettatori di Rai 3 e della soap opera ‘Un posto al sole’. Il successo di questa fiction italiana è davvero clamoroso e in tanti la seguono con grandissimo entusiasmo. In questo periodo a far preoccupare il pubblico è lo stato di Filippo Sartori, infatti c’è grande curiosità per capire come potrà reagire nel momento in cui gli comunicheranno l’arrivo di sua figlia. Ma in generale si è trattato di una stagione all’insegna di colpi di scena e di momenti molto interessanti.

Ad esempio Roberto Ferri ha avuto grosse difficoltà e ha quasi perduto i Cantieri Flegrei, mentre sono entrati in crisi Silvia e Michele in maniera decisamente inaspettata. Si sono lasciati invece Patrizio e Rossella. Bisognerà comprendere se Filippo riuscirà a ricordarsi qualcosa o se la perdita di memoria sarà a lungo termine. Intanto, però, è praticamente confermato che ‘Un posto al sole’ sarà costretto allo stop. Uno stop forzato che rattristerà tantissime persone, che non volevano leggere questa news.

Alcuni mesi fa è giunta la notizia più bella, ovvero il ritorno di Nina Soldano che interpreta Marina. Qualche tempo prima aveva invece dichiarato: “L’uscita di Marina non è stata una mia scelta. Se Marina tornerà e quando io questo ancora non lo so, l’unica certezza è la sua partenza. Vi ringrazio per avermi inondata di messaggi di stima, affetto e tanto amore”. Poi ha annunciato: “Vi confermo che il lunedì di Pasquetta mangerò il mio ovetto a Napoli, sulla terrazza di Palazzo Palladini. Ma veniamo all’attualità.





La manager di ‘Un posto al sole’, Federica Castaldi, ha infatti annunciato una notizia che ha lasciato insoddisfatto il pubblico. La soap opera in onda su Rai 3 va infatti in pausa estiva e le puntate dovranno necessariamente fermarsi da lunedì 9 agosto a venerdì 20 agosto. Per rivedere le avventure dei protagonisti occorrerà attendere lunedì 23 agosto. Quindi, bisognerà pazientare un po’ e poi le vicende che si tengono a Palazzo Palladini potranno riprendere in maniera ufficiale e definitiva.

Diversi mesi fa c’era stata anche preoccupazione a ‘Un posto al sole’ per la diffusione del coronavirus. La storica e popolarissima soap opera italiana era stata costretta a fermarsi a causa del Covid. Una notizia che era arrivata come una doccia fredda, visto che erano in corso le riprese sul set. A riferire tutte le informazioni del caso era stato il sito ‘Fanpage’, che aveva ricevuto in anteprima queste news negative.