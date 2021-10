Una notizia importante e che diventerebbe in un certo senso storica starebbe per riguardare la soap opera ‘Un posto al sole’, seguitissima da tantissimi anni da milioni di telespettatori. A riportare questa novità, che stravolgerebbe decisamente tutto, è stato il sito ‘Dagospia’ di Roberto D’Agostino. Ovviamente c’è adesso grande attesa per scoprire se e quando potrebbe esserci la comunicazione ufficiale della Rai, che segnerebbe un deciso cambio di passo. E chissà come il pubblico reagirà a tutto questo.

Recentemente l’attore di ‘Un posto al sole’, Maurizio Aiello, è stato colpito da un lutto. Queste le sue parole riportate sul noto social: “Sei stato un caro amico, un impareggiabile supporto ad ogni evento importante della mia vita personale e del mio lavoro. Hai reso speciale il mio matrimonio. La tua signorilità era di altri tempi, la tua capacità unica di rassicurarmi sempre quando la mia ansia prendeva il sopravvento. Mi mancherai molto. Mi mancherà il tuo sorriso perbene. Spero la tua storia possa servire a tutti gli scettici”.

Come tutti sanno, ‘Un posto al sole’ è in onda nell’access prime time, ma Rai 3 starebbe per riservare un nuovo spazio alla soap opera. Ovviamente si tratterebbe di una novità assoluta, che potrebbe lasciare i telespettatori un po’ spiazzati. Ormai tutti si sono abituati all’orario classico, quindi questo cambiamento inaspettato potrebbe anche non essere accettato di buon grado da tutti. Ma andiamo a vedere cosa quando si potranno vedere le vicende dei personaggi di Palazzo Palladini.





Stando alle ultime indiscrezioni emerse in queste ore, ‘Un posto al sole’ potrebbe essere trasmesso su Rai 3 a partire dalle ore 18.30, poco prima del telegiornale. Uno spostamento che farebbe slittare anche Lucia Annunziata alle ore 20.35 per far sfidare la conduttrice contro Lilli Gruber. Nessuna variazione invece per Geppi Cucciari, mentre ‘Un posto al sole’ sostituirebbe il programma ‘Geo e Geo’. Non resta che attendere ulteriori notizie per capire cosa sta per accadere alla soap opera italiana.

‘Un posto al sole’ è una soap opera italiana, che va in onda dal 21 ottobre del 1996. L’ambientazione è la città di Napoli ed attualmente è la più longeva soap opera girata in Italia. Dallo scorso 23 agosto è iniziata la ventiseiesima stagione, che adesso potrebbe avere questo stravolgimento. La soap opera è trasmessa dal lunedì al venerdì.