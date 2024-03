Momento difficilissimo per Pier Silvio Berlusconi e tutta la rete Mediaset. Un grave lutto ha scosso l’amministratore delegato, che ha voluto diramare un comunicato nella mattinata di sabato 23 marzo per esprimere tutto il suo dolore. C’è infatti uno choc generale in seguito all’annuncio di questa prematura morte, che ha sconvolto tantissime persone nelle scorse ore.

Dunque, Pier Silvio Berlusconi è in lutto e non poteva far mancare la sua vicinanza ad una famiglia avvolta nel dolore più profondo. Per quello che può servire, l’ad di Mediaset si è sentito di esternare tutta la sua sofferenza con una nota molto sentita. Ha utilizzato infatti delle parole molto importanti per omaggiare colei che se n’è andata troppo presto.

Pier Silvio Berlusconi in lutto: “Sempre nei nostri cuori”

Le parole di Pier Silvio Berlusconi hanno colpito tutti. Parlando di questo lutto che ha coinvolto l’intero ambiente Mediaset, ha esclamato: “Dolce Silvia, ti ricordo con grande affetto e fatico a trovare le parole per salutarti un’ultima volta. Ti ho conosciuta giovanissima e ricordo abbracci affettuosi. Estendo il nostro abbraccio a tutti i tuoi cari, a cui sono vicino in questo momento di grande dolore“.

Pier Silvio ha concluso: “Mediaset ti voleva, ti vuole tanto bene, sarai sempre nei nostri cuori“. L’addio è per l’hairstylist Silvia Pizzi, deceduta a soli 42 anni nella giornata del 22 marzo. Ha curato le acconciature di conduttori e conduttrici Mediaset per diversi anni. Non sono stati rivelati i motivi della sua scomparsa, ma il sito Today ha ipotizzato un male incurabile.

In tanti avevano già salutato un’ultima volta Silvia Pizzi nelle scorse ore. Infatti, parliamo di Gerry Scotti, Barbara D’Urso e Mara Venier solo per citare i principali conduttori che hanno rotto il silenzio.