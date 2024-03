Mediaset in lutto per una improvvisa scomparsa.Una morte che ha lasciato tutti nelpiù grande dolore. Avrebbe compiuto 43 anni e aveva lavorato negli studi del Biscione e non solo per tanti anni. La notizia è stata diffusa nel pomeriggio di venerdì 22 marzo e sui social si stanno moltiplicando i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa. Messaggi da parte di personaggi famosi, conduttori, giornalisti e attori televisivi.

Gerry Scotti, storico conduttore Mediaset, ha pubblicato un ricordo sui suoi account Instagram. A corredo della foto di Silvia, ha scritto: “Ciao Silvia, ci hai lasciato troppo presto. Ci mancherà tutto di te”. Un ricordo bellissimo e commovente anche da parte di Mara Venier, che ha avuto il privilegio di conoscerla.

Lutto a Mediaset: è scomparsa la nostra hair stylist Silvia Pizzi

Anche la conduttrice di Domenica In ha pubblicato una foto insieme a Silvia, intenta a farle la piega ai capelli e la frase: “Ciao Silvia”, con due emoji con le mani che pregano e quella con la lacrimuccia. Non poteva mancare il ricordo di Barbara D’Urso, per oltre vent’anni in Mediset e che con Silvia Pizzi aveva un bellissimo rapporto di amicizia oltre che lavorativo. Silvia Pizzi era una apprezzatissima hair stylist ed stata per anni al fianco delle conduttrici e dei conduttori dei telegiornali di Mediaset.

Silvia Pizzi avrebbe compiuto a breve 43 anni ed è scomparsa dopo aver combattuto contro una breve ma terribile malattia. “E alla fine sei volata via… Basta soffrire Silvietta… Nel mio cuore restano i tantissimi anni insieme, in ogni programma, ogni giorno… E quante spazzole, quanti phon, quanti ricci, quante pettinature… Quante risate… E, adesso, quanta tristezza…”, ha scritto Barbara D’Urso pubblicando una foto sui social.

La notizia è stata riportata da molti quotidiani e il sito Tgcom24 ha voluto rinviare le condoglianze alla famiglia e al compagno di Silvia Pizzi: “La Direzione e la redazione di Tgcom24 si stringono alla famiglia e al compagno Marco in questo momento di dolore2, si legge sul quotidiano di Mediaset.