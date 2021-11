UeD è un programma seguitissimo nonostante sia registrato e dunque gran parte del pubblico possa sapere con largo anticipo quello che vedrà in studio. E nelle ultime puntate, sostengono le indiscrezioni, è successo di tutto. Gli ultimi retroscena legati alla registrazione del dating show condotto da Maria De Filippi avvenuta lo scorso 5 novembre rivelano che ci sono stati dei momenti di forte tensione in studio.

Al punto che il corteggiatore di Ida Platano ha chiesto alla padrona di casa di censurare alcune scene avvenute a UeD. Lui è Diego Tavani che, si legge sempre in rete, sembra aver chiuso definitivamente con la dama di Brescia già ex di Riccardo Guarnieri. A quanto pare infatti nel corso dell’ultima registrazione del programma di Canale 5, i due si sono detti addio.

UeD, la scena tagliata

Ma c’è un antefatto a questa rottura che sembrerebbe (il condizionale è sempre d’obbligo coi protagonisti di UeD) definitiva. Prima di arrivare a dirsi addio, infatti, c’è stato un confronto molto acceso in studio, durante il quale Diego ha tirato in mezzo anche il figlio di Ida Platano, che non l’ha presa bene. Da qui l’ennesima lite in cui sono intervenuti anche Armando Incarnato e Tina Cipollari.





Secondo quanto raccontato da chi ha assistito alla registrazione in questione di UeD, Tina Cipollari ha completamente perso le staffe nei confronti dell’ormai ex di Ida Platano, tanto da insultarlo pesantemente. L’opinionista sarebbe arrivata a dargli del “farabutto” in tv scatenando l’inevitabile reazione furiosa del cavaliere.

Diego Tavani a quel punto avrebbe chiesto aiuto a Maria De Filippi chiedendole espressamente di censurare quelle scene e quindi di tagliare tutto il segmento in cui Tina Cipollari si scagliava contro di lui. Che ha ricordato di avere un figlio a casa che lo guarda e che lo segue a UeD e che sicuramente sarebbe rimasto male nel momento in cui vedeva suo padre insultato davanti a tutti. Dunque scena “forte” tagliata: il pubblico di UeD non vedrà niente di tutto questo.