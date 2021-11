Continua a fare discutere la rottura a Uomini e Donne tra Ida Platano e Diego Tavani. La loro storia sembrava procedere a gonfie vele tanto che la dama voleva conoscere il cavaliere al di fuori del dating show di Maria De Filippi. Tuttavia qualcosa si è rotto all’improvviso con Ida Platano che ha deciso di lasciare lo studio da sola dopo dopo l’exploit di Diego Tavani della scorsa settimana, che ha preferito non seguirla quando lei gli ha chiesto di uscire insieme.

Ora è Diego Tavani a prendere la parola e a spiegare la sua versione dei fatti in una intervista al magazine di Uomini e Donne. La reazione di Diego Tavani ha lasciato tutti perplessi soprattutto dopo che lui stesso si era dichiarato molto preso: “Mi sono sentito un po’ strumentalizzato, come se il bisogno di parlare con Tina derivasse da quello di evidenziare la sua scelta dopo che, il giorno prima, si era sentita messa in un angolo perché non riusciva a esternare i suoi sentimenti e non mi dava valore. Questo suo enfatizzare la decisione di uscire dal programma mi ha dato un po’ fastidio, perché sembrava avesse fatto tutto per sè stessa e non per noi”.

C’erano problemi emersi prima della scelta del cavaliere e, stando alle sue parole, Ida Platano sarebbe stata al corrente di questi dubbi: “La sera prima della scelta io avevo deciso di chiudere con Ida e lei lo sapeva. In puntata mi ero sentito solo, e questo si è sommato a tante altre piccole cose. Come ad esempio il fatto che Armando si fosse avvicinato a lei e le avesse confessato di provare qualcosa, oppure al gesto di un suo fan che l’ha raggiunta in negozio per conoscerla… Tante cose che non ho mai raccontato in studio fino all’ultimo, per molteplici motivi e in particolare perché penso che siano questioni da affrontare in coppia, privatamente”.





Infine Diego Tavani spiega di aver avuto delle perplessità sul legame tra Ida e Armando, ma di averle fatte presente in più occasioni alla dama che, però, non avrebbe dato peso a queste illazioni. Il cavaliere napoletano ha insinuato il dubbio che tra lui e la dama potesse esserci ancora qualcosa: “Dopo una delle prime puntate in cui siamo stati al centro del parterre per parlare della nostra storia, Armando si è avvicinato a Ida e l’ha abbracciata per poi chiederle se lei sentisse ancora qualcosa per lui”.

“Ida sapeva benissimo che non sarei mai uscito da Uomini e Donne fino a che non fossi stato convinto della donna che avevo di fronte – prosegue Diego Tavani -. La trasmissione è la mia chance di trovare qualcuno con cui costruire un futuro: se esco dal programma con una persona è per sempre, non ritornerei mai indietro”.