Roberta Di Padua, nuove frecciatine dell’ex dama. Il dating show di Maria De Filippi è scenario sempre di grandi sorprese e colpi di scena. A parlare in merito a Roberta Di Padua l’ex dama intervistata da Super Guida Tv e ovviamente il focus non poteva che incentrarsi sulla breve frequentazione con Alessandro Vicinanza. Poi una parentesi aperta anche sull’addio. Ecco cosa è emerso.

Roberta Di Padua presa di mira dall’ex dama di Ued. A parlare è Veronica Ursida. Vere e proprie frecciatina sulla “collega” che, stando alle parole di Veronica, si sarebbe ritirata per uno scopo ben preciso. Ma procediamo con ordine e scopriamo cosa ha detto Veronica sul conto di Roberta.

Roberta Di Padua presa di mira dall’ex dama di UeD: adesso parla Veronica Ursida

“In trasmissione siamo state acerrime nemiche”, ha detto: “Non siamo mai andate d’accordo e non credo che la situazione potrà cambiare”, ha spiegato Veronica sul rapporto tra lei e la Di Padua con cui si sa non sia mai andata molto d’accordo. Ma al di là di questo aspetto, Veronica ha espresso la propria opinione in merito all’addio al programma di Roberta con una visione netta.

“Lei ha lasciato sperando che Maria le offrisse il trono”, ha ipotizzato Veronica mandando la frecciatina alla dama. Insomma, la breve frequentazione tra Roberta e Alessandro secondo Veronica c’entrerebbe ben poco con la decisione presa di dire addio al programma. Roberta Di Padua sul trono: siete d’accordo con il punto di vista di Veronica?

E a proposito della Ursida, com’è noto, l’ex dama si fatta conoscere per le turbolente vicende vissute con Armando Incarnato, con cui il rapporto non è mai decollato. E inotre tutti ricorderanno il botta e risposta con Gianni Sperti. Fortuna che poi l’esperienza televisiva le abbia dato modo di scoprire l’amicizia con Aurora Tropea che dura fino ad oggi.