Uomini e Donne è in pausa natalizia e tornerà in tv a partire dal prossimo 8 gennaio, ma dalle registrazioni sappiamo qualcosa di più anche se vedremo queste puntate più in là. Si scopre così che nel primo mese del nuovo anno si continuerà a parlare delle vicende di Ida Platano: la tronista è alle prese con la frequentazione con Ernesto e Mario. È molto presa da entrambi da quanto abbiamo visto finora ma nei nuovi appuntamenti ci saranno “problemi”.

Come abbiamo raccontato nell’articolo che trovate qui sotto, Ida Platano continuerà a essere al centro dell’attenzione dopo che deciderà di “perdonare” il corteggiatore Mario, smascherato dalla segnalazione di una donna che sostiene di essersi scambiata dei messaggi con lui nel corso dell’ultimo periodo. La tronista chiederà a Mario, che ha poi ammesso di aver sentito questa ragazza, non andare via e quindi non rinunciare al loro percorso, tanto da convincerlo a portare avanti questa avventura.

Leggi anche: “Devo dirti la verità”. Uomini e Donne, Mario leva la maschera: come va a finire con Ida Platano





Ida Platano, il cavaliere lascia lo studio

Ma questo atteggiamento ha indispettito il “rivale” di Mario, Ernesto. Che da quanto si legge sul sito Blasting News non gradirà il comportamento della tronista con Mario, al punto da accusarla di non avere carattere per gestire certe situazioni e di lasciare addirittura lo studio successivamente.

Ernesto ha deciso di abbandonare lo studio di Uomini e Donne sostenendo di non essere in perfetta forma fisica a causa di una congiuntivite. E immediata è stata la reazione di Ida Platano che, vedendolo allontanarsi, ha scelto di seguirlo per accertarsi del fatto che fosse uscito perché stesse realmente male e non per altri motivi.

Sta di fatto che durante quella registrazione Ida ha ballato sempre con Mario, a riprova del fatto che tra i due si sarebbe creato un feeling davvero speciale. Sarà lui la scelta o tornerà sui suoi passi con Ernesto? Le anticipazioni delle prossime puntate, inoltre, rivelano che Cristian ha scelto di portare in esterna Beatriz ma tra i due le cose non sono andate nel migliore dei modi.