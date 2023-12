Uomini e Donne, cosa succederà in puntata. Le anticipazioni del dating show di Maria De Filippi questa volta scottano ed è dire ben poco. Sotto la luce dei riflettori senza alcun dubbio le turbolente vicende che riguardano Ida Platano che sembra essere pronta a ricevere una notizia che di certo non la farà gioire. Il cavaliere ammetterà davanti a tutti di aver commesso uno scivolone.

Brutta notizia in arrivo per Ida Platano a Uomini e Donne. Le anticipazioni sulla trasmissione di successo non posssono che correre alla velocità della luce e infatti la notizia è già sulla bocca di tutti ancor prima della messa in onda. Sembra che Ida avrà modo di riflettere sul da farsi dopo la rivelazione del cavaliere.

Leggi anche: “Lascia anche lei”. Uomini e Donne, nuovo terremoto: dopo Roberta Di Padua c’è un altro clamoroso addio





Brutta notizia in arrivo per Ida Platano: Mario confessa e lei reagisce così

Ovviamente stiamo parlando di Mario, pretendente di Ida Platano, che sembra aver trovato il coraggio di rivelare alla tronista di aver commesso uno scivolone. Mario infatti confesserà a Ida che le dichiarazioni di una ragazza sono vere: i due si sono sentiti attraverso messaggi e proprio nel bel mezzo della conoscenza con Ida.

La confessione, o meglio, la conferma dei fatti da parte di Mario potrebbe andare incontro anche alla decisione, da parte del cavaliere, di abbandonare la trasmissione. E ovviamente molti si chiedono anche come la prenderà Ida che come sappiamo è nota per desiderare fin da subito rapporti sinceri e trasparenti.

“Mi sono sentito con un’altra donna, non è giusto”, sono state le parole di Mario nell’ammettere la sua colpa. Eppure Ida questa volta sembra essere più aperta alla comprensione, al punto da aver provato a convincere i tutti i modi il cavaliere a restare. Gianni dal canto suo ha voluto sottolineato il poco interesse dimostrato da Mario. Ida dal canto suo sembra dunque essere molto interessata invece, al punto che alcuni fan hanno azzardato a definirla “innamorata”.