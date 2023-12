Uomini e Donne ha salutato temporaneamente il pubblico e tornerà in onda il prossimo 8 gennaio. Ma ancora non si conoscono le date delle prossime registrazioni, quindi cresce l’attesa di scoprire cosa sia successo tra i protagonisti dei vari troni durante le vacanze di Natale. Come li abbiamo lasciati? Roberta Di Padua ha lasciato il programma, Alessandro Vicinanza continua a frequentare Cristina Tenuta mentre sul fronte trono classico Ida Platano sta cominciando a palesare alcune preferenze tra i suoi corteggiatori.

Sono soprattutto Mario Cusitore ed Ernesto in particolare per Mario ed Ernesto Russo. La ex dama di Brescia si è seduta sulla tanto ambita poltrona rossa da meno di 2 mesi, dunque la scelta è ancora lontana e anzi molti spettatori sospettano che il suo trono possa andare avanti fino a fine stagione, concludendosi addirittura a maggio 2024. Brando e Cristian, invece, nelle prossime settimane dovrebbero fare il nome della persona con la quale vorrebbero fare coppia lontano dai riflettori.

UeD, Mario Cusitore insospettisce i fan di Ida Platano

Brando è indeciso tra Raffaella e Beatriz, Cristian invece tra Virginia e Valentina. Ma torniamo a Ida Platano che, come raccontano le anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, ha fatto di tutto per trattenere Mario Cusitore come suo corteggiatore. Voleva auto eliminarsi dopo aver ammesso di essersi sentito con un’altra persona durante il percorso in tv, ma la tronista l’ha convinto a rimanere.

È chiaro che sia molto interessata allo speaker radiofonico che però in queste ore ha usato Instagram e insospettito il pubblico di UeD. Ha infatti condiviso delle riflessioni che per molti avrebbero a che fare con la conoscenza con Ida. E no, non sarebbero belle notizie per chi fa il tifo per questa coppia. Come “Non mi deludono le persone, mi deludo io che ci credo ancora”, il messaggio del corteggiatore.

Ancora, altre frasi che i fan hanno collegato al suo percorso nel dating show, come ”Si ritorna a essere di nuovo freddi, i sentimenti non fanno per me”, ha scritto Mario sul suo profilo Instagram. E secondo molti queste parole potrebbero riferirsi a Ida e alla loro conoscenza: è iniziata bene ed è finita male? È successo qualcosa che non si è ancora visto in tv? Queste le domande che si fa ora il pubblico che non perde occasione di attaccarlo sotto i post.