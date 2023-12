Mario Cusitore si è presentato a Uomini e Donne appositamente per Ida Platano. “Guardavo il tuo video, non conosco nulla di te. Ho visto solo qualcosa – ha detto alla ex dama ora tronista – Ciò che mi ha colpito è la tua dedizione. Dal video, ti preoccupavi di tuo figlio e di una persona importante vicino a lui. Conservi ancora questo valore che, qualche volta, va perso. Spero di poter restare qui”. Lei ha deciso di farlo rimanere e dargli quindi una possibilità e stando alle anticipazioni del programma la loro conoscenza starebbe proseguendo.

Più che bene in realtà, perché a quanto si legge in rete Mario è il principale candidato alla scelta di Ida Platano. Che ha già ricevuto anche una segnalazione sul suo corteggiatore. Una ragazza infatti le ha segnalato di essere una conoscenza intima del suo pretendente. Si scrivevano, sostengono sempre le anticipazioni, ma alla fine la tronista decide di andare avanti con questa frequentazione.

Chi è e che lavoro fa Mario Cusitore, corteggiatore di Ida Platano a UeD

Solo il tempo chiaramente ci dirà se alla fine di questo trono classico Ida Platano deciderà di lasciare il programma di Maria De Filippi proprio con Mario. Con cui è riuscita in esterna, ci fa sapere il blogger Lorenzo Pugnaloni dalle registrazioni del 20 dicembre scorso. Insomma, un interesse e pure forte sembra esserci.

Ma chi è Mario Cusitore? E che lavoro fa nella vita? Originario di Napoli, ha 44 anni e come raccontato alla stessa Ida durante la sua presentazione in studio non è mai stato sposato e non ha figli. Ha un passato come giocatore di basket nel ruolo di guardia e quella 2019/2020 sarebbe stata l’ultima stagione che lo avrebbe visto in campo, stando a quanto si legge sul suo profilo Playbasket.

Il corteggiatore che ha colpito Ida Platano non è però proprio uno sconosciuto nel mondo dello spettacolo: lavora a Radio Kiss Kiss, interviene nel programma mattutino di Pippo Pelo e Adriana Petro, Pippo Pelo Show ed è conosciuto come il “re delle pillole”. Ha un profilo Instagram che conta quasi 4mila follower ed è pieno di foto di lui in palestra e in radio.