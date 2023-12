Tra le ultime coppie che hanno lasciato lo studio di Uomini e Donne anche Marco Antonio Alessio e Emanuela Malavisi. La puntata della ‘scelta’ – o meglio “cacciata”, secondo parte del pubblico convinto che siano stati spinti a uscire – è andata in onda qualche giorno fa. Cosa è successo dopo, a telecamere spente? Dama e cavaliere stanno proseguendo la loro relazione al di fuori del programma e pare procedere tutto bene tanto che pochi giorni dopo l’uscita lei ha dedicato dolce parole al suo fidanzato.

“Marco Antonio & Cleopatra. Non sono mai stata capita, non si sono mai capacitati di come io non riuscissi ad apprezzarti, ma io vedevo perfettamente l’uomo che sei e sapevo perfettamente quello che mi stava accadendo. Ho cercato di negarlo a me stessa e in secondo luogo lo negavo a te, ma chi mi conosce aveva già letto i miei occhi durante i nostri balli. Mi brillavano! Detestavo questa cosa, era il preludio di qualcosa di grande e ne avevo così paura. Ora ho solo paura di stare senza te”, ha scritto Emanuela a Marco Antonio.

Emanuela, cosa è successo dopo l’uscita da UeD

Ma non è tutto rose e fiori per Emanuela, che dopo UeD è stata presa di mira dagli hater, come racconta in una Storia. Su Instagram le hanno inviato numerosi messaggi con critiche e offese e lei ha deciso di rendere pubblica la cosa e rispondere a chi la insulta con un lungo messaggio. “Sono davvero stanca – inizia la compagna di Marco Antonio – Stanca di leggere messaggi che vessano sul mio aspetto fisico. Leggo “brutta, cessa, befana, nasona. Che non sono abbastanza per lui, che merita di meglio. Leggo che sono bassa, tozza, uomo, camionista”.

“Potrei continuare per ore – prosegue la ex dama -, come se stessimo gareggiando per un concorso di bellezza. Come se, anziché un programma per trovare un compagno, avessi partecipato a Miss Italia. Siete di una cattiveria inaudita, però poi quando si parla di violenza sulle donne, tutte in piazza a manifestare state. Vero? Ipocrite”. Anche quella verbale è violenza, sottolinea: “Anche questa è violenza, anche questa ferisce perché dietro c’è una persona fatta di carne e sangue, cuore e mente. Sono tre mesi che sento insulti su di me, solo perché non rispetto i canoni di bellezza che i social vi offrono”.

“’Ti piace stare in tv, volevi allungare il brodo’”. Si certo, mi piace tantissimo farmi insultare, sbranare, finire nel tritacarne dei commenti delle persone a cui non piaccio o di quelle che vorrebbero lui e non possono arrivarci”. A chi si rivolge a lei sostenendo che non sia abbastanza per Marco Antonio Alessio, ha replicato: “Si chiama invidia, è un veleno che vi corrode l’anima e non potete sputarla fuori. L’invidia e la cattiveria sono figlie dell’ignoranza. Attaccare qualcuno racconta molto dei vostri limiti esistenziali, mentali ed emotivi. Curatevi l’anima”, la conclusione.