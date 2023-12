Un’uscita di scena a Uomini e Donne che è sembrata quasi obbligata, costretta. E infatti non ha per niente convinto tutti, in primis Gianni Sperti che dopo ha congedato la nuova coppia con un “Tanto ci vediamo la settimana prossima”. Sarà così? Vedremo. Il pubblico è molto diviso, perché c’è anche chi ritiene che in fondo dama e cavaliere sono stati quasi spinti a uscire dallo studio. “Cacciati”, scrive più di qualcuno sotto il video della puntata già pubblicato sui social ufficiali di UeD.

Ma andiamo con ordine. Nella puntata di lunedì 18 dicembre 2023 Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Emanuela e Marco Antonio e la questione si sposta subito su Roberta che, lo ricordiamo, è corsa tra le braccia di Alessandro Vicinanza dopo una breve frequentazione con il cavaliere. Ma prima che la situazione tra le dame degeneri, la padrona di casa indirizza i due a parlare di quanto successo tra di loro.

UeD, la coppia lascia lo studio ma tra le polemiche

A quanto raccontano, sono stati insieme a Lecce dove Marco Antonio ha presentato a Emanuela sua madre e l’ha portata a cena con sua sorella. Ma ha anche dichiarato di non essere innamorato di lei. Gli opinionisti non si capacitano di questa situazione e Gianni Sperti chiede alla dama se prova qualcosa di serio. Lei ammette che si sta innamorando, ma che questo comportamento la destabilizza.

Per Marco Antonio quelle presentazioni non dovevano avere chissà quale significato, ma non convince nessuno. E poi rifiuta di conoscere delle nuove dame arrivate in trasmissione per lui. È qui che Emanuela e anche lo studio sono ancora più confusi e quando Maria De Filippi chiede perché non vuole uscire dal programma il cavaliere risponde che litigano spesso e questo lo preoccupa.

Sembra esserci un po’ di insistenza verso il cavaliere, che alla fine ammette che uscirebbe dal programma con i dubbi e se ne assume la responsabilità. Conduttrice e opinionisti insistono affinché escano insieme da Uomini e Donne e così avviene. Ma come anticipato, dopo i saluti di rito, solo tanti dubbi su questa coppia.