Un colpo di scena clamoroso che riguarda una delle coppie più amate e seguite di Uomini e Donne. Coppia che dopo la scelta nello studio di Maria De Filippi avvenuta anni fa, ha messo su famiglia. Poi, a settembre 2022, l’addio inaspettato. I due hanno comunicato la fine della loro storia e annunciato l’intenzione di separarsi. Le segnalazioni sulla fine di questa relazione che aveva fatto sognare tutto il pubblico di UeD circolavano da settimane prima, poi è arrivata la conferma da parte dei diretti interessati.

“È vero, è un momento un po’ delicato tra noi. È un problema non dettato da chissà cosa, tradimenti o queste cavolate qua, ma dove dall’altra parte viene a mancare un sentimento e niente…”, aveva fatto sapere lui a mezzo Instagram. Ma poi erano seguite accuse e frecciatine reciproche. Insomma, era finita dopo 9 anni e 2 figli e pure male. È passato più di un anno da quell’annuncio ed entrambi hanno provato a voltare pagina e rifarsi una vita con altre persone.

Leggi anche: “Un aneurisma cerebrale”. L’annuncio choc del protagonista di Uomini e Donne





Colpo di scena clamoroso: gli ex UeD beccati così

E così Francesca Del Taglia si è fidanzata con Federico Fiorentino, ma la relazione dell’ex corteggiatrice è poi naufragata poco tempo fa. A Eugenio Colombo invece, sono stati attribuiti diversi flirt, tra cui quello con l’attuale concorrente del Grande Fratello Greta Rossetti, quello con l’ex dama del trono over Pamela Barretta e infine quello con Guendalina Canessa.

Ma ora il colpo di scena: Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, rispettivamente ex tronista ed ex corteggiatrice di UeD, sono stati beccati di nuovo insieme. La foto del bacio è arrivata al blogger Lorenzo Pugnaloni ed è stata scattata in un locale di Firenze.

“Eugenio e Francesca di nuovo insieme”, si legge nel messaggio che Pugnaloni condivide tra le ultime Storie Instagram e commenta con un “Felice se sono tornati insieme”. E dire che proprio di recente Eugenio Colombo, che da Francesca ha avuto due figli, Brando e Zeno, aveva smentito un un possibile riavvicinamento. E invece c’è stato il ritorno di fiamma? Dalla foto sembrerebbe di sì, ma come sempre anche in questo caso bisogna aspettare la conferma dei diretti interessati.