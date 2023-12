Uomini e Donne, annuncio choc ai fan del programma. È allarme per i più appassionati del dating show di Maria De Filippi che hanno appreso la brutta notizia che ha colpito l’ex tronista del programma. Un momento delicatissimo in seguito ai problemi di salute riscontrati dall’ex volto della trasmissione, che ha comunque provato a rassicurare tutti, nonostante la situazione che lo ha sta mettendo a dura prova.

L’annuncio choc dell’ex tronista di Uomini e Donne, cosa è successo. I fan hanno subito provveduto a dimostrare affetto e supporto per Giacomo Czerny che ha annunciato a tutti di essere andato incontro a un aneurisma cerebrale. L’annuncio è arrivato proprio attraverso la sua pagina social.

L’annuncio choc dell’ex tronista di Uomini e Donne, cosa è successo: “Una bomba ad orologeria…”

“Questo lo volevo postare il giorno in cui ho saputo di avere un aneurisma in testa. È stato un incubo, veloce e una cosa che non sei mai pronto ad affrontare”, ha comunicato Giacomo Czerny ai fan che ha poi provato a rassicurare i fan: “La fortuna nella sfortuna è che per un mal di testa che mi portavo dietro da un po’ mi è stato consigliato di fare una risonanza magnetica alla testa. Era lì come una bomba ad orologeria. Mi sono operato subito”.

E ancora: “Questo è successo. Grazie a tutti di cuore. Tutto si affronta, si piange tanto ma si affronta. Si affronta da solo, ma se hai una famiglia bellissima come la mia, una ragazza speciale come la mia, amici stupendi, tutto è più facile”. Ovviamente al fianco di Giacomo, la fidanzata Martina Grado.

Un momento delicato dunque che sta chiamando Giacomo ad affrontare la situazione giorno dopo giorno e con tanta forza d’animo necessaria per riprendere al meglio le energie e tornare alla vita di sempre, nonostante non sia del tutto facile: “Oggi giornata no. Scusate se non vi ho risposto ma ero giù. Spero domani sia meglio“, ha aggiunto in una storia rispondendo ai fan che hanno chiesto aggiornamenti sulla situazione.