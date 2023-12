“Lascia anche lei”. Uomini e Donne, nuovo terremoto: dopo Roberta Di Padua c’è un altro clamoroso addio

Uomini e Donne, stagione senza pace per il programma: molla un’altra dama. A dare lo scoop è Lorenzo Pugnaloni. Per lo show di Maria De Filippi, attualmente sospeso per le festività natalizie, un altro duro colpo dopo le chiacchiere su Ida Platano, Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. L’ultima a lasciare era stata un pezzo da novanta: Roberta Di Padua. A spiegare il motivo era stata la stessa dama non risparmiando frecciata alla ‘causa’ di questa decisione: Alessandro Vicinanza.

>>“Un calcio lì in mezzo…”. Letizia choc al Grande Fratello: la scena davanti a tutta la Casa e non si trattiene

“Non fidarti di chi usa le parole, contano i fatti”, ha scritto Roberta nei giorni successivi l’addio a a Uomini e Donne. Alessandro, insomma, ha usato la chiacchiera per suscitare l’interesse di Roberta ma poi, alla prima difficoltà, è scappato. Roberta ha mollato dopo aver visto questi atteggiamenti. E stanca ha lasciato lo studio. A proposito di Alessandro Vicinanza. Deianira Marzano rivela come pare abbia passato insieme a Cristina le festività a Salerno.





Uomini e Donne, lascia la dama Angelica Margari

“Camminano sotto braccio in giro”, riporta la segnalazione di un utente a Deianira con tanto di foto allegata. Sempre la Marzano, nelle ultime ore, ha sottolineato nuovamente che anche oggi Cristina e Alessandro si trovano nello stesso posto. Ma le news di Uomini e Donne non sono finite qui. A quanto sembra infatti c’è stato un nuovo addio inaspettato.

Pare infatti che la dama del Trono Over Angelica Margari abbia deciso di abbandonare definitivamente il dating show. Si legge come: “La dama è entrata a far parte del parterre proprio in questa edizione 2023/24 e nel corso del programma ha conosciuto Gero Natale, per il quale sembrava serbare un certo interesse. Quest’ultimo, però, non ha voluto continuare la conoscenza e ha lasciato il programma”.

E adesso pare che anche Angelica abbia scelto la stessa strada: stanca di Uomini e Donne. Lorenzo Pugnaloni, esperto del dating show ha rivelato l’addio della Margari sui social con queste parole: “Ha lasciato il programma più o meno un mese fa. Per questo non l’abbiamo più vista ultimamente nel parterre”.