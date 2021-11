Situazione incandescente a ‘Uomini e Donne’, almeno stando alle ultime voci circolate nelle scorse ore. E le protagoniste di quella che viene chiamata una sorta di rivolta sono le amiche Gemma Galgani e Ida Platano. Le due sono infatti stanche di una cosa che va ormai avanti da troppo tempo e avrebbero invitato Maria De Filippi ad intervenire il prima possibile. Anche perché, in caso contrario, è difficile immaginare cosa potrebbe davvero succedere. E ovviamente il programma non può permettersi certe defezioni.

Intanto, è pronta la rivoluzione nel programma dove ci sono Gemma Galgani e Ida Platano tra le altre. “È sempre più vicina e concreta l’idea dell’arrivo di Uomini e Donne in versione Vip!” l’annuncio a sorpresa dell’esperto di gossip Amedeo Venza sul suo profilo Instagram. Naturalmente appena hanno sentito questa incredibile novità gli appassionati hanno sono sobbalzati. Si tratterebbe di una rivoluzione totale. Staremo a vedere nelle prossime settimane se sarà ufficializzato il tutto.

Sia Gemma Galgani che Ida Platano sarebbero davvero infuriate, secondo quanto rivelato dal settimanale ‘Nuovo’ di Riccardo Signoretti. Il momento vissuto dalle due nel programma di Canale 5 non è sicuramente dei più positivi. Infatti, entrambe non stanno riuscendo a trovare l’anima gemella e sono reduci da delusioni su delusioni sotto l’aspetto sentimentale. Ed ecco che è dunque partita una richiesta ufficiale alla padrona di casa. E non resta adesso che attendere la reazione della De Filippi.





Dunque, il settimanale ‘Nuovo’ ha svelato: “Rivolta delle dame a Uomini e Donne. Maria, facci conoscere uomini veri. Questi cavalieri sono una delusione”. E il settimanale di Signoretti ha anche pubblicato le immagini di Armando Incarnato, Costabile e Diego Tavani. Quindi, c’è molta insoddisfazione da parte delle due dame del Trono Over, che pretenderebbero persone migliori. Probabile che possano essere chiamati nuovi cavalieri nello studio per soddisfare le richieste delle due donne.

Nei giorni scorsi Gemma Galgani è stata assente a ‘Uomini e Donne’ perché contagiata dal coronavirus: “Sto abbastanza bene, spero di tornare presto in studio”. E subito Tina Cipollari ha replicato: “Ti auguro di guarire presto, non penso che che ci vorrà poco perché io l’ho avuto due volte. La prima volta a novembre e poi durante il periodo di Pasqua”. Difficile prevedere quando potrà negativizzarsi e ritornare in studio.