“Ancora lui, sono sicuro”. Ida Platano, fuori tutta la verità: la bomba sganciata dall’ex UeD

Marcello Messina è stato protagonista a Uomini e Donne per la frequentazione con Ida Platano. La storia tra i due è naufragata, lui è andato via dal programma e ha trovato l’amore con Viviana, lei invece è rimasta nello studio del programma condotto da Maria De Filippi. Il percorso di Marcello Messina è segnato quindi dalla burrascosa rottura con Ida Platano e dalle accuse ricevute in studio, in particolare modo da Armando Incarnato. L’ex cavaliere ne ha parlato con il magazine del programma e ha fatto anche il punto sulla relazione con Viviana.

“La relazione con Viviana prosegue, è una crescita continua, e come tutte le crescite alterniamo giorni di picco positivo a giorni di grandi discussioni. Attualmente non viviamo insieme, ma è come se stessimo provando: passiamo almeno cinque giorni alla settimana nella stessa casa. Potrebbero esserci progetti per il prossimo anno, per una convivenza”, ha raccontato Marcello Messina.

Il discorso non poteva che finire sul rapporto con Ida Platano e l’ex cavaliere ha messo in chiaro il rapporto che ha con la dama bresciana: “Viviana non ha mai espresso un giudizio su Ida, una cosa che apprezzo molto. In realtà l’ultima intervista di Ida conteneva frasi che non raccontavano con chiarezza lo stato delle cose. E lei c’è rimasta un po’ così, perché Viviana è una donna netta e chiara e non ama le cose ambigue. Non c’è stata nessuna chiacchierata tra me e Ida”.





Poi Marcello Messina spiega il motivo per cui lui e Ida Platano hanno parlato: “Avevamo una cosa in sospeso, ma era semplicemente una multa che Ida aveva preso quando era stata da me. Non riusciva a comunicare con i vigili di Torino e così mi ha chiesto la gentilezza di andare io. Questa documentazione l’ho fatta consegnare ad Ida da una persona della redazione, proprio per scongiurare qualche equivoco ed evitare che qualcuno pensasse che volessi scriverle una lettera. Vorrei specificare che le cose in sospeso erano una multa. Anche se poi abbiamo parlato in modo amichevole di Diego. Le avevo consigliato di dargli un’altra opportunità”.

Infine Marcello Messina ha insinuato che Ida Platano sia ancora molto presa da Riccardo Guarnieri: “Il pianto di Ida per Riccardo mi ha fatto sorridere, perché io sono stato accusato per mesi di pensare ancora alla mia ex. Solo che lei piange adesso per Riccardo, io piangevo per un ricordo. A lei, secondo me, manca lui”, ha spiegato l’ex cavaliere.